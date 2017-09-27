Ученые нашли удобное место для жизни на Луне и Марсе 1 27.09.2017, 15:19

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Изображение: ESA/S. Sechi

На Земле похожие места есть на Гавайях, в Исландии и в Австралии.

Лавовые трубки могут подойти для размещения улиц на Марсе или даже городов на Луне. Об этом говорится в исследовании, представленном на Европейском планетарном научном конгрессе в Риге.

Лавовые трубки образуются во время вулканической активности. Они могут появляться при затвердевании корки над поверхностью лавовых каналов или благодаря подземным потокам лавы.

На Земле лавовые трубки есть на Гавайях, в Исландии и в Австралии, протяженность их сетей может достигать 65 километров. На Луне и Марсе также замечали свидетельства таких образований.

Изображение: ESA/L. Ricci

Изображение: ESA/L. Ricci

Сейчас исследователи из Университета Падуи и Университета Болоньи в Италии провели первое систематическое сравнение лавовых трубок на Земле, Луне и Марсе на основе цифровых рельефных моделей.

На Земле лавовые трубки могут достигать тридцати метров в поперечнике. Исследователи пришли к выводу, что из-за особенностей гравитации на Марсе их ширина может быть гораздо большей — до 250 метров. На Луне же такие туннели могут составлять более километра в ширину и тянуться на сотни километров.

«Лавовые трубки защищены от космического излучения и потоков микрометеоритов. Это потенциально безопасные места для жизни будущих человеческих миссий, — сказал доктор Риккардо Поцзобон из Университета Падуи. — Они также могут быть достаточно большими для довольно крупных населенных пунктов».

Правда, обычные приборы дистанционного зондирования не могут обнаруживать лавовые трубки на Луне и Марсе. Другая команда исследователей представила концепцию радиолокационной системы, специально предназначенной для обнаружения лавовых трубок на Луне с околоземной орбиты.