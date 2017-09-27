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Как воруют деньги с наших банковских карточек

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  • 27.09.2017, 15:50
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Мошенники осваивают новые способы обмана, так что бдительность терять не стоит.

Банковский процессинговый центр (он помогает банкам, которые у него обслуживаются, проводить операции по карточкам) разослал банкам письмо, в котором рассказал о том, как мошенники крадут деньги с пластиковых карточек белорусов.

Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев это удается сделать потому, что злоумышленникам стали известны реквизиты карточек. Во втором квартале этого года на такой способ «пластиковых» краж пришлось 94,3% всех случаев. Еще 3% - это поддельные карточки, а 2,7% - операции с потерянными или украденными картами, пишет kp.by.

Кроме того, мошенники по-прежнему частенько ставят в банкоматы скиммеры (так называются специальные устройства, которые позволяют скопировать данные карточек). Правда, чаще всего это происходит не в Беларуси, а в других странах.

Самое опасное направление - Украина, там зафиксирован 71% случаев скимминга белорусских карточек. Кроме того, достаточно часто такое происходит во Франции, Болгарии, Германии и Португалии.

Кстати, обычно мошенники снимают с белорусских карточек не очень большие суммы - в среднем 31 доллар.

Мошенники могут поставить считывающее устройство даже на платежный терминал в магазине

Прокомментировать эти данные мы попросили одного из сотрудников белорусских банков. По его словам, отдельно взятому банку не так уж часто приходится сталкиваться со случаями мошенничества - буквально несколько раз в год. И чаще всего это все-таки скимминг. Более того, здесь злоумышленники шагнули вперед и придумали новый способ карточных краж.

- Крайне редко, но все же встречаются случаи, когда скимминговое устройство установлено в недобросовестной торговой организации, в основном в каких-нибудь небольших магазинах, - говорит банкир. - Работает это следующим образом. 

Платежный терминал, на который установлен скиммер, считывает данные с магнитной полосы и пин-код, который вы вводите. При этом такое может случиться, даже если у вас карточка с чипом. Сначала продавец может «прокатать» карточку магнитной полосой и скопировать с нее данные, а уже потом, как полагается, вставить в терминал стороной с чипом.

Получив необходимые данные, мошенники могут сделать дубликат вашей карточки и пользоваться им: снимать деньги со счета, расплачиваться в магазинах и так далее. Причем происходить это будет в основном в тех странах, где карточки с чипом пока не очень распространены, а потому одной лишь магнитной полосы будет достаточно. Например, где-нибудь в Азии или Латинской Америке.

- Банки пытаются бороться с таким видом мошенничества разными способами. Во-первых, устанавливают суточный лимит расходов по карте, в том числе на снятие наличных. А во-вторых, блокируют операции, совершенные на территории некоторых стран, которые считаются неблагонадежными (например, Индонезия, Перу, Филиппины). 

Здесь есть обратная сторона: если вы решите поехать в одну из этих стран, не исключено, что воспользоваться там своей картой у вас не получится. Поэтому лучше заранее предупредите свой банк о том, куда вы едете, - рекомендует банкир.

К счастью, случаи магазинного скимминга можно назвать единичными. Но проявлять бдительность все равно стоит. Как минимум - смотреть, как именно продавец вставляет в терминал вашу карточку. Если в магазине нет оборудования для карточек с чипом или что-то вызывает у вас подозрения, лучше поискать другой магазин.

Обязан ли банк вернуть деньги, которые пропали с вашей карты?

Уже больше двух лет в Беларуси действует принцип нулевой ответственности клиента. Это означает, что если с вашей карточки пропали деньги, банк обязан будет вам их вернуть. Для этого нужно обратиться в банк с заявлением в течение 30 дней с момента списания денег. Если несанкционированная операция произошла на территории Беларуси, то возврат займет 45 дней, если за границей - 90.

- Действительно, в таких ситуациях мы возвращаем клиентам все деньги, - подтвердил сотрудник банка. - Иногда банки могут вводить какие-то дополнительные условия: например, у клиента должна быть подключена услуга смс-оповещения или он должен написать заявление о краже денег в милицию и принести копию этого заявления.

Кстати, не исключено, что банк вернет вам деньги себе в убыток. Ведь найти мошенников и заставить их вернуть украденное получается далеко не всегда.

- Если платежная система (Visa или MasterCard) сообщает, что возврат этой денежной суммы невозможен, мы списываем ее на расходы банка. К счастью, это бывает редко, - добавляет банкир.

Может ли мошенник снять деньги с бесконтактной карты, если она лежит у вас в сумке?

В последнее время банки все чаще предлагают клиентам оформить бесконтактные карточки. Чтобы расплатиться таким пластиком, достаточно приложить карточку к специальному терминалу для бесконтактной оплаты (к слову, с января этого года все новые платежные терминалы, которые устанавливают банки, поддерживают эту технологию). 

И все! Пин-код вводить не нужно, расписываться на чеке - тоже. Конечно, так оплата занимает считаные секунды. Однако многие опасаются, что такой пластик не очень-то безопасен.

- Если мошенник возьмет такой терминал и пройдется с ним в транспорте в час-пик, он снимет деньги с карточек у всех пассажиров? - недоумевает читательница «КП» Юлия.

- Шансы на то, что такое может произойти, - минимальны, - успокаивает банкир. - Во-первых, для того чтобы снять деньги с бесконтактной карточки, ее нужно приложить к терминалу вплотную. Можно допустить, что у мошенников есть оборудование, которое усиливает сигнал.

Но, во-вторых, любой терминал должен быть зарегистрирован в одном из банков, иначе он просто не будет работать. Если кто-нибудь снимет деньги с вашей карточки, узнать, на чей счет они ушли, не составит труда. 

И в-третьих, по бесконтактным платежам существует ограничение - 20 рублей. Чтобы снять с карточки сумму больше, нужно ввести пин-код. Поэтому даже если представить, что мошеннику каким-то образом удалось снять деньги с вашей бесконтактной карточки, ему придется ограничиться этой суммой.

Как обезопасить свою банковскую карточку

- Подключите функцию смс-оповещения - это можно сделать в банке, в котором открыт ваш счет. Так вы будете мгновенно получать информацию о любых операциях с вашей карточкой. Если вы увидите, что с нее списались деньги, которых вы не тратили, карточку нужно сразу заблокировать.

- Подключите функцию 3D-Secure - это дополнительный пароль для защиты вашей карточки при любых покупках в интернете. Позвоните в свой банк, вам объяснят, как подключить эту функцию. Если она подключена, то для того, чтобы завершить платеж в интернете, понадобится ввести специальный код (чаще всего банк присылает его эсэмэской). Без этого кода деньги с вашей карточки не снимут.

- На оборотной стороне карточки указан номер, по которому нужно звонить, чтобы ее заблокировать. Перепишите его и держите под рукой. Кроме того, нередко карточку можно заблокировать самому в интернет- или мобильном банкинге.

- Установите ограничения по расходам с вашей карточки - это тоже делается в банке. Даже если ее данные украдут, злоумышленники не смогут снять больше этого лимита.

- Никогда не выпускайте свою карточку из виду. Например, не давайте официанту куда-то ее уносить. Вместо этого попросите принести к вашему столику платежный терминал.

- Осматривайте банкоматы, прежде чем ими пользоваться, в первую очередь - приемник для карточек и клавиатуру. Если что-то покажется вам подозрительным, лучше воспользуйтесь другим банкоматом.

- Никому не говорить и нигде не записывайте свой пин-код. Его не знают даже сотрудники банка - только вы.


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