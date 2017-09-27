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The Economist: Памятник Калашникову говорит о воинственных настроениях в России

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  • 27.09.2017, 16:01
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Россияне восхищаются силой армии на фоне сокращения экономики.

На улицах Москвы много памятников, посвященных великим людям из прошлого России: Льву Толстому, Александру Пушкину, Петру Чайковскому и тому подобное. Недавно новый национальный герой присоединился к их рядам - Михаил Калашников, изобретатель известного автомата.

Об этом пишет The Economis, добавляя, что его девятиметровая копия с АК-47 в руках теперь возвышается над Садовым кольцом.

"Он такой нежный, держит автомат осторожно, как дитя", - сказала пенсионерка Наталия Хрусталева-Попова, которая пришла посмотреть на новый памятник.

Церемония открытия прошла на фоне задержаний активистов, которые выступали против памятника Калашникову. А тем временем, священник окропил бронзового идола святой водой.

Издание отмечает, что АК-47 стал одним из самых распространенных в мире образцов летального оружия. Считающееся, что пятая часть всех автоматов в мире приходится именно на АК-47. Сам Калашников называл свое детище "оборонительным оружием". Но легкость и надежность автомата сделали его популярным среди повстанцев, террористов и особенно среди детей-солдат.

В свои последние годы жизни Калашников чувствовал вину за свое изобретение. Он написал письмо к патриарху РПЦ о своей "невыносимой душевной боли". На открытии же министр культуры РФ Владимир Мединский говорил о памятнике как о "возвеличивании лучших качеств русского мужчины", а об автомате Калашникова - как о "настоящем культурном бренде России".

Издание пишет, что новый памятник в Москве иллюстрирует российскую воинственность сегодня. С тех пор как Владимир Путин вернулся в кресло президента в 2012 году, он начал играть мускулами на международной арене и прославлять "людей в форме". Сегодня в России доверие к армии на самом высоком уровне за весь период с тех пор, как Путин пришел к власти 17 лет назад. В 2012 году лишь 39% россиян доверяли армии, а сегодня об этом говорят 60%. Доверие же к самому президенту РФ за этот период тоже выросло с 51% до 74%.

Во время первых двух сроков правления Путина россияне считали экономический рост его главным достижением. Когда же цены на нефть обвалились, а пояса пришлось затянуть, россияне начали указывать на увеличение возможностей армии.

"Лвбо ты сильный, либо ты никто", - сказал московский юрист Сергей Михайлов, глядя на памятник Калашникову.

Напомним, что Михаил Калашников скончался в декабре 2013 года на 95-м году жизни. За полгода до смерти написал предстоятелю РПЦ Кириллу Гундяеву письмо, в котором говорил о своей вине за убийства людей из автомата, которой на России считают его изобретением. В ответ на покаянное письмо Калашникова патриарх Кирилл ответил, что Русская православная церковь одобряет АК-47, поскольку он был создан для защиты Отечества, а не для террористов.


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