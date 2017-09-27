Гродненские предприниматели добились уменьшения арендной платы 27.09.2017, 16:10

Солидарность помогла ИП противостоять властям.

Гродненские индивидуальные предприниматели добились уменьшения арендной платы за пользование местами торговли с апреля этого года на 14,1%. Правда, то, что Министерство юстиции ежегодно повышает арендную плату с апреля каждого года не дает надежды на долгую радость ИП.

Рассказывает «Радыё Рацыі» председатель совета предпринимателей рынка «Южный», Андрей Шестеряков:

- Уже с 15 сентября наши предприниматели платили за торговые места меньше именно на этот процент. В среднем не в процентах, а в реальных цифрах, за квадратный метр у нас арендная плата вышла 12 рублей 93 копейки для боксов в торговых рядах. Грубо говоря, на 5 квадратных метрах, а у нас много таких торговых боксов, предприниматель ежемесячно экономит около 10 рублей.

Еще одна важная деталь, которая сильно бьет по доходам белорусских предпринимателей и ставит в неравные условия развитие мелкой торговли: это экспансия узбекских торговцев на белорусский потребительский рынок. Они действуют с многочисленными нарушениями национального законодательства. И ответа от государственных органов на обращения общественного объединения "Перспектива" так и нет.

- Второй аспект, и он особенно важен для районных городов, где наши предприниматели осуществляют свою торговую деятельность и открываются подобные магазины. За счет того, что товар проходит контрафактной, что они не платят налогов и сборов в большинстве своем, что идет сокрытие выручки по кассовым аппаратах, цены у них на порядок ниже. Тем более, что качество самих товаров вызывает очень много вопросов, - рассказывает Андрей Шестеряков.