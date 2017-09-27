Следствие назвало четыре версии по делу пропавшего Максима Мархалюка 2 27.09.2017, 16:35

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Сейчас параллельно расследуется уголовное дело и продолжаются поиски.

Основная версия следствия в деле 10-летнего Максима Мархалюка, который 12 дней назад исчез из деревни Новый Двор на окраине Беловежской пущи, что ребенок по-прежнему в лесу.

Об этом сегодня сказал «Радыё Свабода» заместитель главы криминальной милиции Гродненской области по оперативной работе, полковник милиции Валерий Козел.

Версия 1: уголовного следа нет

По словам Валерия Козела, оснований для уголовного следа пока не обнаружено: велосипед мальчика был брошен в лесу, Максима 16 сентября видели в глубине леса между 19.00 и 19.30.

Рассматривалась потенциальная версия, что мальчика мог обидеть потенциальный преступник.

«Но кто в 19.30 будет в это время в лесу? Если кто-то из грибников, то грибники, как правило, все ушли в это время из леса. Потенциального преступника среди них нет. Если брать маньячный след, то представьте, какой прозорливостью Ванги нужно обладать, чтобы прийти именно в этот лес, именно там просидеть полдня, чтобы почувствовать, что туда придет этот ребенок без никого. Проще по сотому маршруту по проспекту Независимости проехать и отследить ребенка, чем здесь, в лесу», - говорит заместитель главы криминальной милиции Гродненщины.

26 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело об исчезновении ребенка. С родителями, соседями и одноклассниками Максима уже провели официальные допросы. По словам правоохранителей, криминальный след сегодня не прослеживается.

«Нельзя сказать, что он отвергается полностью, просто подтверждений в его сторону нет. Если бы во время прочесывания леса нашли какие-то фрагменты одежды, следы борьбы или другое, тогда в сторону этой версии был бы основной уклон», - говорит полковник Козел.

Версия 2: нападение животных

Нет подтверждения и версии несчастного случая с участием животных.

«Вы же понимаете, что зубр или олень не привяжут его к себе на спину и не сбегут. Мы бы тогда нашли тело. Пока никаких следов ребенка не было найдено», - говорит собеседник.

Версия 3: бегство

«Мы рассматривали эту версию, но я 24 года работаю в милиции на оперативной работе и скажу: если ребенок собирается уйти, то этому предшествует какая-то конфликтная ситуация в семье. Тогда ребенок готовит побег, собирает какую-то еду, деньги, - говорит заместитель главы криминальной милиции Гродненщины. - Если из дома убегают, например, вследствие недостатка любви, то тогда ребенок все равно хочет, чтобы его нашли, чтобы привлечь внимание родителей к себе. Как правило, уходят утром и говорят "Я пошел в школу", а в школу не идут».

Милиция отследила, что в какое время Максим делал и где был перед исчезновением. Его поведение, контакты с друзьями, родителями - ничего не указывало на то, что он планирует куда-то бежать.

«В течение 1-2 часов он предлагал своим друзьям: давайте пойдем погуляем. Он говорил это не одному человеку. Разговор этот слышали и взрослые. Если бы ребенок собирался бежать, то не было бы таких разговоров и не в это время случилось бы бегство», - говорит милиционер.

Версия 4: заблудился в лесу

Сейчас следствие отрабатывает показания свидетелей, которые видели Максима совсем в другой стороне от дома.

«Если он ушел налево, как они говорят, а не направо по дороге, то очевидно, что он уже в тот момент потерял ориентацию и удалялся от дома. А именно в той стороне начинается густой лес и болота. Еще один важный факт. Ребенок, который потерялся в лесу, пытался бы как можно скорее вернуться домой до темноты, и поэтому вероятность заблудиться возрастает многократно. В настоящее время в этих квадратах работают наши сотрудники. Мы также перепроверяем уже отработанную поисковую территорию несколько раз, так как что-то могли просмотреть и волонтеры. Мобильный телефон Максима, который бы помог нам его отыскать, к сожалению, на тот момент не работал», - говорит полковник Козел.

Сейчас параллельно расследуется уголовное дело и продолжаются поиски. По словам милиции, искать будут до тех пор, пока ребенок не найдется.

Что делать, если вы заблудились в лесу

«Если вы заблудились в лесу и быстро темнеет, то не пытайтесь выбраться. Ориентироваться в темноте неподготовленному человеку, да еще в состоянии стресса, не приходится. Присмотритесь к возможному месту ночлега. Сообщите по телефону о своем исчезновении, но не сажайте батарею в телефоне. Утром вам будет намного проще объяснить сотрудникам милиции, что вы видите и слышите. А заряженный телефон поможет вас быстро отыскать», - советует заместитель главы криминальной милиции Гродненской области по оперативной работе, полковник милиции Валерий Козел.