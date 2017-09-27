закрыть
27 сентября 2017, среда, 17:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Следствие назвало четыре версии по делу пропавшего Максима Мархалюка

2
  • 27.09.2017, 16:35
  • 2,009

Сейчас параллельно расследуется уголовное дело и продолжаются поиски.

Основная версия следствия в деле 10-летнего Максима Мархалюка, который 12 дней назад исчез из деревни Новый Двор на окраине Беловежской пущи, что ребенок по-прежнему в лесу.

Об этом сегодня сказал «Радыё Свабода» заместитель главы криминальной милиции Гродненской области по оперативной работе, полковник милиции Валерий Козел.

Версия 1: уголовного следа нет

По словам Валерия Козела, оснований для уголовного следа пока не обнаружено: велосипед мальчика был брошен в лесу, Максима 16 сентября видели в глубине леса между 19.00 и 19.30.

Рассматривалась потенциальная версия, что мальчика мог обидеть потенциальный преступник.

«Но кто в 19.30 будет в это время в лесу? Если кто-то из грибников, то грибники, как правило, все ушли в это время из леса. Потенциального преступника среди них нет. Если брать маньячный след, то представьте, какой прозорливостью Ванги нужно обладать, чтобы прийти именно в этот лес, именно там просидеть полдня, чтобы почувствовать, что туда придет этот ребенок без никого. Проще по сотому маршруту по проспекту Независимости проехать и отследить ребенка, чем здесь, в лесу», - говорит заместитель главы криминальной милиции Гродненщины.

26 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело об исчезновении ребенка. С родителями, соседями и одноклассниками Максима уже провели официальные допросы. По словам правоохранителей, криминальный след сегодня не прослеживается.

«Нельзя сказать, что он отвергается полностью, просто подтверждений в его сторону нет. Если бы во время прочесывания леса нашли какие-то фрагменты одежды, следы борьбы или другое, тогда в сторону этой версии был бы основной уклон», - говорит полковник Козел.

Версия 2: нападение животных

Нет подтверждения и версии несчастного случая с участием животных.

«Вы же понимаете, что зубр или олень не привяжут его к себе на спину и не сбегут. Мы бы тогда нашли тело. Пока никаких следов ребенка не было найдено», - говорит собеседник.

Версия 3: бегство

«Мы рассматривали эту версию, но я 24 года работаю в милиции на оперативной работе и скажу: если ребенок собирается уйти, то этому предшествует какая-то конфликтная ситуация в семье. Тогда ребенок готовит побег, собирает какую-то еду, деньги, - говорит заместитель главы криминальной милиции Гродненщины. - Если из дома убегают, например, вследствие недостатка любви, то тогда ребенок все равно хочет, чтобы его нашли, чтобы привлечь внимание родителей к себе. Как правило, уходят утром и говорят "Я пошел в школу", а в школу не идут».

Милиция отследила, что в какое время Максим делал и где был перед исчезновением. Его поведение, контакты с друзьями, родителями - ничего не указывало на то, что он планирует куда-то бежать.

«В течение 1-2 часов он предлагал своим друзьям: давайте пойдем погуляем. Он говорил это не одному человеку. Разговор этот слышали и взрослые. Если бы ребенок собирался бежать, то не было бы таких разговоров и не в это время случилось бы бегство», - говорит милиционер.

Версия 4: заблудился в лесу

Сейчас следствие отрабатывает показания свидетелей, которые видели Максима совсем в другой стороне от дома.

«Если он ушел налево, как они говорят, а не направо по дороге, то очевидно, что он уже в тот момент потерял ориентацию и удалялся от дома. А именно в той стороне начинается густой лес и болота. Еще один важный факт. Ребенок, который потерялся в лесу, пытался бы как можно скорее вернуться домой до темноты, и поэтому вероятность заблудиться возрастает многократно. В настоящее время в этих квадратах работают наши сотрудники. Мы также перепроверяем уже отработанную поисковую территорию несколько раз, так как что-то могли просмотреть и волонтеры. Мобильный телефон Максима, который бы помог нам его отыскать, к сожалению, на тот момент не работал», - говорит полковник Козел.

Сейчас параллельно расследуется уголовное дело и продолжаются поиски. По словам милиции, искать будут до тех пор, пока ребенок не найдется.

Что делать, если вы заблудились в лесу

«Если вы заблудились в лесу и быстро темнеет, то не пытайтесь выбраться. Ориентироваться в темноте неподготовленному человеку, да еще в состоянии стресса, не приходится. Присмотритесь к возможному месту ночлега. Сообщите по телефону о своем исчезновении, но не сажайте батарею в телефоне. Утром вам будет намного проще объяснить сотрудникам милиции, что вы видите и слышите. А заряженный телефон поможет вас быстро отыскать», - советует заместитель главы криминальной милиции Гродненской области по оперативной работе, полковник милиции Валерий Козел.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине