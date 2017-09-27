Экономист: В Беларуси частникам приходится выкручиваться самим 27.09.2017, 16:47

В нашей стране никогда частные и государственные предприятия не были в равных условиях.

Один из крупнейших бизнесменов Беларуси Алексей Жуков был вынужден продать свое предприятие «Алютех» немецкой компании Hoermann.

Таким образом, продав 75% акций предприниматель де-факто лишается возможности принимать ключевые решения на предприятии. Бизнесмен обязался «ни прямо, ни косвенно, ни за свой, ни за чей счет не осуществлять любую деятельность, которая конкурирует с деятельностью Группы «Алютех».

Причиной такой ситуации, вероятно, стали долги, которые предприятие накопило за время экономического кризиса, пишет «Салiдарнасць».

Ранее похожая ситуация произошла с еще одним известным бизнесменом Сергеем Метто, основателем компании «Онега», производящей чипсы. Предприниматель из-за кредитов был вынужден продать контрольный пакет предприятия совладельцу эстонской компании Silvano Fashion Group Томасу Тоолу. Теперь бизнесмен, который с нуля создавал известный белорусам бренд, также отстранен от принятия ключевых решений.

Должна ли вызывать беспокойство ситуация, когда из-за экономического кризиса талантливые белорусские бизнесмены лишаются своих предприятий?

– Пока это один-два человека, я бы о тенденции не говорил, – в экспресс-комментарии объяснил ситуацию экономист Борис Желиба. – Но задуматься правительству есть над чем, потому что кредитная задолженность юридических лиц превышает норму. В нашей банковской системе она составляет порядка 14%, а международная норма – только 5%. И некоторые предприятия оказываются в безнадежном положении.

По словам эксперта, если есть проблемы у крупного государственного предприятия, то оно чаще всего может рассчитывать на помощь из бюджета. Но если предприятие частное, то ни о какой помощи речь не идет:

– Именно поэтому бизнесмены, у которых бизнес более-менее налажен, но которые попали в сложное финансовое положение, нашли себе стратегических инвесторов – и продали им контрольные пакеты акций. Думаю, это не худший вариант, все-таки это иностранцы, которые заплатили валютой. Плюс прежние владельцы остаются на этих предприятиях и даже могут продолжать руководить.

По мнению экономиста, на государственную поддержку могут претендовать в основном те бизнесмены, которые близки к окружению Лукашенко.

Он подчеркивает, что частный бизнес по традиции страдает от кризиса больше, чем госпредприятия.

– У нас никогда частные и государственные предприятия не были в равных условиях. Нужно давно предоставить одинаковый доступ к сырью, ресурсам. А у нас в приоритете всегда были госпредприятия. Они могут рассчитывать на льготные кредиты, а частник должен выкручивается сам. В итоге имеем такую ситуацию, – отметил Борис Желиба.