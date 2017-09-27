У Бундестага появится новый председатель из партии Меркель 27.09.2017, 16:52

Новым председателем бундестага станет глава Минфина Германии.

Новым председателем германского бундестага с большой долей вероятности станет нынешний министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). На посту главы парламента он сменит Норберта Ламмерта (Norbert Lammert). Сообщение об этом распространило в среду, 27 сентября, агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС), пишет «Немецкая волна».

Избрать Шойбле преемником Ламмерта предложили руководитель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder) и глава парламентской земельной группы ХСС Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), сообщил собеседник агентства. По итогам последних выборов фракция ХДС/ХСС будет представлена в бундестаге наибольшим количеством депутатов.

Как отмечает Reuters, Вольфганг Шойбле изъявил готовность занять предлагаемую ему должность. Министерство финансов пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Еще больше информации о выборах в бундестаг 24 сентября 2017 г. - в нашей специальной рубрике Выборы в Германии.