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Бунтовщики с фабрики «Каштан» вступили в профсоюз РЭП

  • 27.09.2017, 17:01

Наниматель работниц «Каштана» много лет подряд нарушал трудовое законодательство.

В гомельское отделение профсоюза РЭП обратились работницы частного иностранного предприятия «Каштан» из свободной экономической зоны «Ратон». Их наниматель много лет подряд нарушал трудовое законодательство, а когда вся смена обратилась за защитой в государственный орган – Гомельское управление инспекции по труду – то наниматель прислал уведомление о том, что с ними не будут продлены контракты.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко рассказал praca-by.info о причине недовольства работников:

– На «Каштане» делают различные виды упаковки из пластика: коробки для тортов, лотки для яиц, и так далее. Это вредное производство. Работникам за вредность было положено молоко – но они его не получали; не выдавали спецодежду; непонятно было, когда выходить на пенсию. Летом, когда на улице было 35 градусов, в цеху температура поднималась до 70, а системы кондиционирования не было. Эти вопросы работницы подняли перед Департаментом по труду. И как только они обратились в государственный орган, наниматель направил всей смене – 12 человекам – письменное уведомление о том, что с ними не будут продлены контракты. После этого работницы пришли за помощью в РЭП, и половина смены вступила в наш профсоюз. А на самом «Каштане» профсоюза нет.

Юрист считает, что заставить нанимателя продлить контракты невозможно, но будет целесообразно применить в судебном процессе другую тактику:

– Защиты от контракта нет. И судебная практика не знает случая, когда бы уволенного по истечению контракта работника суд восстановил бы на работе: Декрет Президента дал право нанимателю не объяснять свое решение об увольнении. Только если работник не относится к льготной категории: предпенсионного возраста или женщина с маленьким ребенком… На работниц «Каштана» эти льготы не распространяются. Мы дождались ответа Департамента о том, что наниматель действительно допускал нарушения и теперь обращаемся в суд, чтобы наниматель уволил работниц не по истечении срока контракта, а по требованию работника. В этом случае мои подзащитные получат по три среднемесячных оклада.

Леонид Судаленко не сомневается в решении суда:

– Нарушение установлено, доказывать ничего в суде не придется. Я считаю, что по этому иску мы сможем взыскать по три среднемесячных оклада для каждой работницы.


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