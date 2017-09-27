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Матч БАТЭ - «Арсенал» пройдет с аншлагом

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  • 27.09.2017, 17:26
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В Минске продали все билеты на матч Лиги Европы.

В Минске продали все одиночные билеты на матч группового раунда футбольной Лиги Европы БАТЭ—"Арсенал". Продавать их стали в 10 часов в офисе компании Ticketpro.

Желающих было много, образовалась большая очередь. Через четыре часа, когда объявили, что билетов уже нет, возле касс оставалось ещё около 40 человек. Им сказали, что в четверг перед матчем билеты ещё могут появиться, передает «Еврорадио».

Поединок БАТЭ и лондонского "Арсенала" пройдёт 28 сентября на "Борисов-Арене", начало в 20 часов. Ранее на этот матч продавались билетные пакеты (в кассах их тоже нет). Как информирует пресс-служба ФК БАТЭ, в продажу поступило более тысячи одиночных билетов. Их продавали не только в Минске, но и на "Борисов-Арене", где не было очередей.


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