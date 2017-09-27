Кремль выбрал дам для развлечения 2 Лилия Шевцова

27.09.2017, 17:20

4,966

Лилия Шевцова

Видимо, выдыхается воображение кремлевских сценаристов.

Наталья Поклонская и Ксения Собчак. Такие разные! Антиподы по своей жизненной роли и имиджу, который каждая их них пытается строить. И вот ведь какая судьба: обе оказались в одной лодке, став средством политической манипуляции. И неважно, насколько они понимают свою функцию и насколько осознанно (или неосознанно) ее осуществляют. Может, просто попали в ловушку? Хотя наличие у обеих характера говорит о том, что они вряд являются слепым орудием пока не уточненных сил. Впрочем, не стоит докапываться, кто автор манипуляций с нашими дамами. Важнее то, что они стали олицетворять.

Поклонская со своим "матильдоборчеством" сумела стать символом фундаментализма, только пытающегося опробовать свои мускулы. Шокированный "царебожцами" политический класс застыл в испуге, опасаясь, что атака на Алексея Учителя может стать мочиловкой уже своих- прокремлевских! Кремль же не спешил с реакцией, наблюдая, чем все обернется. И только когда власть начала выглядеть беспомощной, Кремль дал знать: это чересчур!

Реакция власти не означает, что фундаментализм не укладывается в повестку ее выживания. Это последнее оружие, к которому власть, возможно, прибегнет, когда окажется в отчаянной ситуации. Причем, в Кремле понимают, что призывая на помощь "царебожие", нужно будет отдать ему на пожирание часть элиты, которая десятилетиями верно служила лидеру. А Кремль не готов пускать кровь своим –пока! Время для "культурной революции" и российских хунвейбинов не пришло. Но эксперимент поставлен и найдено "лицо" российского фундаментализма – миниатюрная блондинка с огромными глазами и ангельским голоском, в котором звенит метал. Проект "П" не выброшен в мусорную корзину; его положили в ящик.

Заметим, что новый фундаментализм способен мутировать в левом, более обещающим для массовости направлении. Поклонская вдруг начала радеть за честное использование казенных денег! Это может понравиться народу, все туже затягивающему пояс. Так, что момент для Савонаролы, подаренной нам Крымом, еще может наступить и есть силы, которые воспользуются идеей "очищения" всего и вся. Для чего? Для борьбы за перераспределение власти и собственности. Последнее, делает проект "П" для нынешней власти скорее токсичным, чем полезным.

Собчак стала иным проектом. Неважно, хочет она выдвигаться в президенты либо кремлевские технологи просто сделали ее провокацией, столкнув под избирательный поезд. Само обсуждение Собчак в выборном интерьере - "пойдет-не пойдет" и "что это значит" - начало работать, ибо отвлекает внимание от реальной жизни, уводя его в пустоту. Тема "Собчак" развлекает, придавая тухлой российской политике ощущение бурлеска, пока Кремль не нашел иного развлечения для трудящихся. А заодно ее появление на сцене успело внести раздрай среди диссидентствующей публики. Ведь здорово!

Но неужели кремлевские технологи решили превратить президентские выборы в шоу? И Путин с этим согласится? Если Кремль решится таким образом оживить плебисцит по продлению того, что есть, то почему бы не выдвинуться и Поклонской? А чем Яровая с Мизулиной хуже в качестве аниматоров? И всех дам на эфир к Соловьеву. Эффект водевиля с элементами буффонады, драмы и ужастиков будет полным!

Видимо, выдыхается воображение кремлевских сценаристов. Вот и решили пригласить на сцену дам, которые должны заполнить нестерпимую паузу. Можно только гадать, в каком направлении двинет сценарное мышление Кремля, когда сцена с дамами будет исчерпана… Кто нас будет дальше развлекать?

Лилия Шевцова, «Фейсбук»