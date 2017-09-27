«Мужчин задевает, что девушка разбирается в оружии» 7 27.09.2017, 17:36

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История минчанки, которая продает пистолеты и винтовки.

Девушки, открывшие свое дело, занимаются разным: кто-то продает брендовую одежду, кто-то — профессиональную косметику, кто-то — породистых котиков. Минчанка Юлия Лобацевич пошла по совершенно иному пути: она продает людям… пистолеты и винтовки, пишет tut.by.

(Юлия занимается продажей конструктивно-сходных с оружием изделий (пневматика до 3 Джоулей), которые предназначены исключительно для повышения навыков стрельбы и активного отдыха. Применение данного типа оружия для нанесения увечий гражданам Республики Беларусь, иностранцам, лицам без гражданства, чужому имуществу приведет к наложению административного взыскания, уголовной ответственности в соответствии с тяжестью нанесенного вреда. — Прим. редакции)

О том, каково девушке в настолько мужском бизнесе, что это за «мурка», без которой на природе — никуда, и почему людей иногда приходится отговаривать от покупки пистолета — в этом интервью:

— Юлия, с чего началось ваше, необычное для девушки, увлечение?

— Я с детства люблю активный отдых. Вместе с родителями ездили «дикарями» по Беларуси. И папа изредка под присмотром позволял мне пострелять из старенького «Аникса» по банкам и бутылкам. По мишеням я всегда попадала, до сих пор стреляю хорошо. Люблю побаловаться в городских тирах и с легкостью выигрываю все возможные призы. А на природе для практики предпочитаю бумажные мишени или пластиковые бутылки с водой. Последний вариант — не только безопасный, но и довольно эффектный.

У нас в семье было запрещено распространяться о том, что дома есть «Аникс». Папа прятал его подальше, но я все равно умудрялась добраться до «игрушки». Собирались с подружками у меня дома, втайне от всех устраивали фотосессии. Сейчас становится стыдно и страшно, ведь тогда я совсем не беспокоилась о том, как опасно играть даже с пневматическим оружием… И уж тем более не могла подумать, что свяжу с ним свою жизнь.

— Наверняка вы не сразу пришли к тому, чтобы открыть собственное дело?

— Работать я начала с 16 лет — хотелось снять хоть какой-то финансовый груз с родителей. Первый опыт — расклейка объявлений. Неблагодарная, тяжелая работа. В 11 классе подрабатывала, участвуя в рекламных акциях: рекламировали колбасу в магазинах, телефонных операторов… Зарабатывала немного, но купить вещи, не клянча денег у мамы с папой, могла.

Всегда мечтала поступить в Академию МВД, но не прошла. Решила твердо: если не туда, то никуда. Если только для галочки на «заочку». Поступила в юридический колледж БГУ и во время учебы работала в мерчендайзинге. Диплом защитила, но за длинный язык и наличие собственного мнения меня «слили» на госэкзаменах. Так что высшего образования у меня в итоге нет.

ИП я открыла, собираясь предоставлять услуги по выгулу собак. Даже успела дать интервью для газеты и на телевидение, ведь тогда догситтеры были в новинку. Но практически никакой прибыли дело не приносило.

В 20 лет я вышла замуж, и вместе с мужем стала торговать пневматикой до 3 Дж (пневматическое оружией до 3 Джоулей относится к конструктивно-сходным с оружием изделиям — Прим. редакции) на Ждановичах — это стало отправной точкой и лучшей школой жизни для меня. Ждановичи — это другой мир, благодаря которому получилось выработать жесткость и стойкость характера, но возвращаться туда не хочу. Сочувствую всем, кто там работает, и понимаю, как это тяжело. Нечистые на руку люди, штрафы и конфискации, бесконечные поборы и проблемы со здоровьем из-за холода дали мне четко понять, что настало время перемен.

Своими руками я создала свой сайт интернет-магазина.

— Почему вы сделали такой выбор? Много ли у вас конкурентов в Беларуси?

— Я всегда была уверена в том, что работа, помимо того что приносит доход, должна еще быть интересной и приносить удовольствие. Кроме того, мне казалось, что девушка, разбирающаяся в оружии или хотя бы в пневматике, может заслужить уважение многих. Если сейчас проанализировать мои действия, становится понятно: я искала способ самореализации и смогла найти весьма необычный.

С каждым днем конкурентов становится все больше и больше. Много магазинов открывается и закрывается, что связано с желанием людей заработать без особых усилий и торгуя нелегалом. Существует тонкая грань между пневматикой, которая по своим техническим характеристикам оружием не является, и настоящим оружием. Эту грань недобросовестные продавцы смело переступают, подставляя не только себя, но и клиентов, в некоторых случаях — даже под УК РБ. Год назад мой магазин подвергся хакерскому взлому, и никто не дает гарантию, что это не дело рук конкурентов. Возбуждено уголовное дело.

— Как реагируют клиенты и люди, с которыми приходится общаться по работе, на вашу работу?

— Есть две категории мужчин: одни воспринимают меня как ровню, для других я — «белая ворона». Было много случаев с оскорблениями и унижениями, ведь разбираясь в мужских темах, я задеваю их самолюбие.

Большая часть покупателей — мужчины от 20 до 45 лет. Они знают чего хотят и не снисходят до советов от женщины. Для исключения проблем пришлось свести до минимума мое общение с клиентами, которое в основном происходит удаленно.

— Вы самоучка?

— Для торговли пришлось разобраться в белорусском законодательстве. О составляющих, рекомендациях, эксплуатации много читала в интернете. Сейчас я могу квалифицированно отвечать на вопросы потенциальных покупателей, анализировать правовые акты, делать разборку, сборку и ремонт пневматических пистолетов. Как ни странно, мне это действительно нравится. Кроме того, когда-то я сама успешно ремонтировала мобильные телефоны, работала с паяльной станцией. С пневматическим оружием все гораздо проще: пистолеты могу «щелкать» как орешки.

А вот в огнестрельном оружии не разбираюсь, и не стесняюсь этого. Я максимально компетентна в своей области и считаю это преимуществом. Если запланирую открытие оружейного салона, без проблем изучу все особенности, модели, калибры и прочие вопросы.

— Вы делаете много эпатажных снимков — зачем? Многие находят это отталкивающим…

— Люблю выделяться, что, в принципе, и так видно. Люблю необычных, ярких людей. Девушка с оружием для Беларуси — не совсем стандарт. Это маленький бунт на моем собственном корабле.

— Для каких целей белорусы делают покупки в вашем магазине?

— Всё, что у нас продаётся, предназначено для развлекательной стрельбы, повышения навыков владения оружием. Частые покупатели — военные и сотрудники органов внутренних дел. Они приобретают газобаллонные аналоги для отработки точности попадания и разборки. Но чаще всего у нас покупают подарки. Причем зачастую мужчины любят побаловать себя в праздник самостоятельно.

Однажды покупку осуществляла компания, которой нужен был макет пистолета Макарова для последующего производства подарочных бутылок.

Не скрою, несмотря на разъяснения правил использования пневматики, многие покупают ее для поражения, так сказать, живой цели. Поэтому хотелось бы еще раз отметить: пневматика не подходит для использования в качестве оружия самообороны. Теоретически даже самая слабая пневматика может нанести вред здоровью человека. Шарики могут застревать в мягких тканях. А, например, попадание в глаз чревато лишением зрения или, в худшем случае, смертельным исходом.

Тем не менее, листая новостную ленту, то и дело натыкаюсь на очередные ЧП с применением пневматики. Поэтому считаю необходимым прививать людям культуру использования любого оружия, чтобы в последующем избегать таких инцидентов. Стрельба по чужому имуществу должна быть табуирована, как и стрельба по животным. Но многие, минуя все человеческое, выбирают живые мишени. Хотя существует множество других способов снять напряжение и стресс, чем убийство того, кто беззащитнее тебя.

Самооборона же с использованием пневмата вообще исключена. Для этого есть гражданское оружие, на покупку и использование которого при определенных обстоятельствах имеет право каждый совершеннолетний гражданин.

— А вы можете распознать того, кто покупает пистолет с недобрыми намерениями?

— Люди, у которых серьезные проблемы в жизни, не скрывая, говорят об этом сразу либо «сдаются», отвечая на наводящие вопросы. Есть много способов и уловок, благодаря которым в разговоре можно узнать намерения человека. Такие клиенты боязливы и считают пистолет единственным выходом, последней инстанцией. Но в большинстве случаев им правильнее было бы обратиться в милицию. Поэтому часто мы не просто продаем, а беседуем с потенциальными покупателями. Считаю, что в таких случаях нельзя думать о деньгах и собственной выгоде от продажи — необходимо включать мозг, чтобы предостеречь человека и предупредить возможные несчастные случаи. Чем меньше инцидентов, тем спокойнее мой сон.

— Есть какие-то специфические женские качества, которые вам помогают или мешают?

— Единственный человек, который видит меня как женщину, — это мой муж. Только с ним я могу быть максимально свободной и открытой, он моя опора во всем, потакает всем моим капризам и мирится со всеми тараканами в моей голове. Без его любви и моральной поддержки у меня бы ничего не получилось.

Но у меня сильный характер. Проявление в бизнесе «женского» неминуемо приведет к краху. Нашему времени присуще стремление к равенству полов, и пока кто-то сопротивляется, я стараюсь максимально быстро идти в ногу с тенденциями.

— Если бы не оружием, то чем бы вы занимались? Есть ли у вас еще хобби, которые при желании тоже можно было бы превратить в бизнес?

— Есть два увлечения, ставших неотъемлемой частью моей жизни: танцы и рыбалка. Танцы — отличная возможность раскрепоститься и поддерживать физическую форму. А рыбалкой я увлечена с раннего детства благодаря родителям. К ней же приучила и мужа.

В этом году решила в своем видеоблоге рассказывать не только о пневматике, но и о ловле рыбы на платных водоемах Беларуси. Муж и не думал, что из этого что-то получится. Идей в голове много, а вот реализовать тяжело, но я не жалею сил и иду к цели. Катаюсь на простой машине, зато у меня есть экшн-камера со всеми прибамбасами, оборудование для съемок с высоты птичьего полета. Я очень люблю природу и с уважением отношусь к тому, что нас окружает. От кадров балдею и люблю то, что делаю, несмотря на шквал оценок и критики в мою сторону. Приятно, когда кто-то узнает и радуется мне, для меня это очень большая заслуга.

Как блогер я могла бы зарабатывать на рекламе, но я терзаю себя сомнениями: «А надо ли зарабатывать на хобби?» Ведь я просто хочу приносить людям пользу. Иногда что-то надо делать бесплатно. В наше время многие находятся в погоне за богатством, а ведь богатство — оно здесь: вокруг нас и внутри.