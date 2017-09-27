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Виктор Шендерович: Графа Монте-Кристо из Путина не вышло – ему бы теперь остаться в управдомах

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  • 27.09.2017, 17:58
  • 3,293
Виктор Шендерович

А то ведь могут повязать.

Примите мои запоздаплые пять копеек по коллизии "Навальный - Собчак". Впрочем, что тут может устареть до весны?

Мне кажется, в процессе обсуждения вопрос был сильно усложнен, а его суть основательно замылена (кем-то по недомыслию, а кем-то - сознательно). Хороша или плоха Собчак, авторитарен ли Навальный, либеральны или недостаточно либеральны те или другие программы - все это, на мой взгляд, не имеет отношения к сути дела, , пишет Виктор Шендерович на своей странице в «Фейсбуке».

Программы - это для Бельгии (Нидердандов, Франции, Канады эт цетера). Для свободных стран, в которых свободные граждане на свободных выборах решают, как будут выглядеть важные подробности их будущей свободной жизни - налоги, миграционная политика, степень федерализации, внешнеполитические приоритеты...

Нам - дай бог дожить до такого, хотя пока что-то не похоже, что даст. Нам до этого всего - как Рогозину до Илона Маска. Мы с вами, господа хорошие, обитаем, в настоящий исторический момент, в глубокой азиатской заднице, с несменяемым вождем племени и деградирующими общественными институтами. Мы все - вассалы (включая, что интересно, Ксению Собчак, которой несколько лет назад тоже дали примерить этот правоохранительный фасончик). С каждым из нас можно сделать что угодно.

Персональная специфика расправы (одна для Улюкаева, другая для Ильдара Дадина), как и ее территориальная специфика (одна в Барвихе, другая в републике Марий Эл и совсем третья в Чечне) только подчеркивают этот общий азиатский бесправный знаменатель.

Что можно сделать в этой ситуации? Да разное можно сделать.

Можно попробовать улучшить свои вассальные позиции, победив других вассалов в конкурентной борьбе за доступ к феодальным ресурсам.

А можно попытаться выйти на свободу.

Для начала следует констатировать, что это - две разные задачи.

Графа Монте-Кристо из Путина не вышло (я не про материальную, а про историческую часть вопроса) - ему бы теперь остаться в управдомах, чтобы не повязали. А выборы - такие фермопилы, через которые невозможно пройти без потерь... Кремлевские умельцы отдаляли этот день, как могли, аж отодвинули на два года, но и эти два года уже почти прошли. Теперь им, кровь из носу, надо проскочить через март 2018-го: нужна легитимность! А для этого нужно снова затащить россиян в тот же пыльный цирк, в котором, в былые годы, уже откувыркалась вся т.н. "политическая элита", от Хакамады до Умара Джабраилова, не говоря о дружном коллективе лидеров "системной оппозиции", самые надежные из которых радуют наш глаз на манеже три десятилетия.

Но на старых коней с плюмажами публика уже не ходит: достали. Даже Жирик, уж на что одаренное существо, не наполняет кассу, хотя расходует исправно.

Насущно необходим дружный коллектив клоунов (и чем ярче и новее, тем лучше), которые будут прилюдно молотить друг друга и взбивать пену, изображая демократический процесс, конкурентную борьбу и бескомпромиссную (в заранее оговоренных рамках) полемику с Путиным... Чтобы по окончании этого представления, привычно выехав на бесконтрольных азиатских фальсификациях, власть могла бы предъявить стране и миру "поддержку народа" - и остаться при закромах и без уголовного преследования.

Все это ясно как день - и уже неоднократно ими исполнено.

В этом контексте задача тех, кто хочет на свободу, очевидна: не дать ворам возможность симулировать столь желанную для них легитимность! Для этого (азбучные вещи напоминаю) следует объединиться вокруг того, кто представляет наибольшую организационную угрозу для воровской власти, - как на прошлом витке истории очень разные силы объединились вокруг Бориса Ельцина. (Урок последовавшего за этим окостенения власти - важнейший урок, но он не отменяет эффективности объединения).

Человека, который символизирует возможность выхода на свободу сегодня, зовут - Алексей Навальный. Так получилось.

Я бы, конечно, предпочел, чтобы его фамилия была Гавел (или хотя бы Явлинский), но речь не о моих желаниях, а о реальности. Наши гавелы как были, так и остались диссидентами (знакома ли вам, например, фамилия Шаров-Делоне?), а Явлинский уже давно, - привычная часть выборного пейзажа; господин, раз в четыре года появляющийся на поверхности, чтобы сказать приятные либеральному уху вещи, зафиксировать (к удовольствию начальства) маргинальное место либерализма в России - и снова пропасть с горизонта.

А человека, в обстановке административного и уголовного террора уже много лет собираюшего многотысячные митинги протеста по всей стране, зовут, напоминаю,

Алексей Навальный. И только он сегодня представляет реальную угрозу для Путина и Ко.

В этом-то предвыборном пейзаже и появляется Ксения Собчак. Право появиться у нее, конечно, есть, о чем спор. Но и мы имеем право посмотреть в ее биографию и спросить: зачем? Или даже: что вдруг? Даже не у нее спросить - какая, в сущности, разница, что она ответит? На такие вопросы человек отвечает не словами, а годами жизни, внятным следом совершенных и не совершенных поступков. Репутацией, извините за выражение.

И в этом контексте хотя и любопытно, но уже совершенно неважно: в Кремле ли попросили Ксению Анатольевну замутить эту тему, или мы имеем дело с типовой глянцевой "раскруткой" по неважно какому поводу, - главный (для нас) ответ очевиден в любом случае: г-жа Собчак не планирует отстранять Путина от власти!

Если вдруг сойдет с ума и запланирует, - мы поймем это по новому обыску у нее дома, с изъятием вообще всего. А пока что - давайте оставаться в рамках нашего знания о мире.

Вернемся к раскладу на март 2018-го. Он прост, как репа.

Если в избирательных списках не будет Навального - это будут не выборы, от слова "вообще". Симуляцию народовластия надо активно саботировать: хунта - она хунта и есть, и не фиг цеплять страсбургские кружева на эту вохру. Если же Кремль, понадеявшись на спойлеров и админресурс, все-таки рискнет допустить Навального в список - надо выводить на чистую воду спойлеров, объединяться, голосовать, наваливаться на контроль - и пытаться напомнить хунте, кто в доме хозяин (по Конституции РФ); надо попробовать предотвратить новую узурпацию власти, назначенную ими на март 2018 года. План действий для тех, кто хочет на свободу, - совершенно ясен.

Ясен и план действий для тех, кто на свободу не хочет (или хочет, но меньше, чем севрюжины с хреном); кто не прочь улучшить свои вассальные позиции, использовав острую нужду власти в легитимизации; кто мечтает пригодиться Путину в трудный час ("одни по службе, прочие от счастья").

Эти всей толпой выйдут на предвыборный манеж, кто привычным аллюром, а кто на новенького.

И при всей разнородности программ и персоналий, потенциальных участников будущего шоу роднит именно это: они не собираются побеждать, но готовы поработать на директора цирка на взаимовыгодных условиях...


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