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Фотофакт: В Дзержинском районе разметили дорогу без асфальта

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  • 27.09.2017, 18:03
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Фото: nn.by

Дорожники нанесли краской разметку прямо на песок, грязь и лужи.

В паблик «Подслушано Дзержинск» опубликовали фотографии гравийной дороги под деревней Дягильно. Дорожники нанесли краской разметку прямо на песок, грязь и лужи.

Позже рабочие объяснили, зачем нанесли разметку прямо на песок,

«Для разметки мы наняли СП «Трансстрой». Они занимались разметкой асфальтовой дороги, а этот участок гравийки идет перед асфальтом. И как нам объяснили рабочие, просто продували технику, чтобы она нормально работала. Обычный рабочий момент, ничего такого. А люди увидели и раздули из этого проблему», — рассказал nn.by работник коммунальной службы.


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