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Жена погибшего в Турции белоруса: Страховая компания не оплачивает перевозку тела

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  • 27.09.2017, 18:15
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Фото: социальные сети

Страховая компания требует судебно-медицинскую экспертизу, которая будет готова только через два месяца.

Юлия говорит, что страховая компания требует судебно-медицинскую экспертизу. По словам вдовы, эти документы будут готовы только через два месяца, пишет «Онлайнер».

Нюанс в том, что если тело из турецкого морга не забрать через две недели, то морг будет распоряжаться им самостоятельно...

— У нас были страховки от «Белкоопстраха», обычные стандартные страховки для туристов в таких случаях, — рассказала Onliner.by Юлия. — Но сейчас вышла проблема. Оказывается, компания отказывается проплачивать перевозку тела, ссылаясь на то, что им нужна судебно-медицинская экспертиза. По турецким законам такие документы будут готовы через два месяца. Они сказали, что могут все проплатить, если только я подпишу бумагу, что потом я им все верну. Я, конечно, отказываюсь, потому что я потеряла кормильца, моему ребенку недавно исполнилось 3 года и мне дальше его подымать придется. Тем более я знаю: репатриация с Украины в Беларусь стоит 15 тысяч долларов, представьте, сколько это будет стоить из Турции. Завтра нам нужно улетать в Беларусь. Что делать дальше, я не знаю...

По нашей информации, страховая компания не хочет оплачивать репатриацию из-за возможного наличия алкоголя в крови погибшего, поэтому и запрашивает экспертизу. Ситуацию усугубляет еще и то, что по турецким законам в морге тело может находиться не более двух недель. Дальше его судьбу решит уже турецкий морг.

— Мы в курсе ситуации и пытаемся воздействовать на «Белкоопстрах», параллельно отрабатываем альтернативные варианты по оплате доставки тела на родину, — сказали в МИДе.

Напомним, в субботу вечером в городе Турунч, недалеко от Мармариса, бармен ударил ножом 28-летнего брестчанина Виктора. Турецкие СМИ сообщали о том, что он якобы был пьян и была драка. Жена Виктора, Юлия, опровергла эту информацию, заявив, что видела записи видеокамер и на них видно, что турецкий бармен сам напал на белоруса.


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