Принц Гарри нарушил королевский протокол ради Меган Маркл 2 27.09.2017, 18:20

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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: AFP

Представители монаршей семьи не должны держаться за руки со своими спутниками или спутницами на публике.

На днях принц Гарри и Меган Маркл официально вышли в свет как пара: внук королевы Великобритании и актриса появились вместе на Invictus Games в Торонто. Гарри и Меган выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств — и тем самым нарушили королевский протокол, пишет elle.ru.

Согласно одному из главных правил, представители монаршей семьи не должны держаться за руки со своими спутниками или спутницами на публике. По мнению близких к паре источников, Гарри пренебрег этим правилом, чтобы его возлюбленная чувствовала себя более комфортно во время их дебютного выхода.

Принц Гарри встречается с Меган Маркл уже больше года. По данным зарубежных СМИ, в следующем году влюбленные собираются объявить о помолвке.

Фото: AFP

36-летняя американская актриса Меган Маркл рассказала, каково это встречаться с членом королевской семьи. "Мы – два человека, которые счастливы, мы любим друг друга. Мы тайно встречались примерно полгода, прежде чем это стало новостью. Я не изменилась за это время, я все та же Меган. И я никогда не определяла себя своими отношениями", – прокомментировала актриса.