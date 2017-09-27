Геннадий Федынич: Все мы знаем, в какой стране живем 27.09.2017, 18:28

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Геннадий Федынич

Геннадий Федынич рассказал о работе профсоюза РЭП после обысков.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту palitviazni.info о перспективах «дела профсоюзов».

«Мы не приостанавливали свою деятельность. Но, когда начинается такое давление, то хочешь или не хочешь, но на нервах все равно сказывается», - говорит Геннадий Федынич.

Как известно, Минский городской суд рассмотрел кассационную жалобу на решение суда Партизанского района об изменении меры пресечения в отношении профсоюзного активиста Игоря Комликa.

В итоге - жалоба не удовлетворена: политзаключенный будет и впредь содержаться под стражей, по крайней мере, пока не завершиться следствие по уголовному делу об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса РБ).

Игорь Комлик находится под стражей со 2 августа и содержится в следственном изоляторе №1 Г. Минска.

- Пока никаких особых новостей по делу нет, - говорит Геннадий Федынич. - Как известно, Игоря Комлика оставили под стражей, будем надеяться, что в ближайшее время, может быть, ситуация изменится в лучшую сторону.

- Различные эксперты делают самые разные прогнозы. А что думаете вы по этому поводу?

- Полагаю, эти прогнозы нельзя воспринимать серьезно, ведь все мы знаем, в какой стране живем. Наверное, решение все-таки будет приниматься на политическом уровне, а потому трудно сказать, какое оно будет.

Сейчас следователи изучают ту макулатуру, что забрали у нас, информацию с изъятых флэш-карт... Мы писали, чтобы хотя бы дали возможность сдать бухгалтерские отчеты за квартал, ведь надо же дальше работать. Но официального ответа пока нет. Компьютеры также забрали и, по-видимому, в ближайшее время никто не собирается их возвращать.

- Одним словом, парализовали работу вашего независимого профсоюза…

- Я бы не сказал, что совсем парализовали, но сложностей значительно прибавили. И в старый ритм работы мы до сих пор так и не смогли вернуться.

- Что пишет в письмах Игорь Комлик?

- Хочу сказать, что с Игорем не только я переписываюсь, но и много членов нашего профсоюза ему пишут. Почти каждый день отвечает. Знаю, что в его камере четыре человека, обычный тюремный режим.

- На здоровье не жалуется?

- У него проблемы со зрением, поэтому необходимы капли, которые и передаем. А так занимается утренней гимнастикой, когда вывод на прогулку, старается как можно больше двигаться.

- Вы и Игорь Комлик по-прежнему находитесь в статусе обвиняемых?

- Да, этот статус не менялся.

- Некоторые попытались найти параллели между "делом профсоюзов" и "делом Алеся Беляцкого", который получил срок заключения по той же статье, по которому обвиняют и вас...

- В определенной степени да. Нас обвиняют в неуплате налогов, хотя никого не интересует, в каких условиях вынуждены работать независимые профсоюзы в Беларуси. Как никого не интересовали и условия работы правозащитной организации. Примечательно, что нашли нарушения в нашей работе за 2011 год. А почему не за прошлый год, не за этот? Поэтому есть ряд вопросов, на которые ответов не имеем.

- У вас уже было время проанализировать ситуацию. Почему, на ваш взгляд, появилась "дело профсоюзов"?

- Власти давно следили за нашей деятельностью, и мы помним те обыски, которые были в нашем офисе в 2011 году после президентских выборов. Тогда также компьютерную технику забрали. Активность профсоюза, по-видимому, решили приглушить.

- Как сейчас живет и работает профсоюз РЭП?

- Жизнь продолжается. Люди по-прежнему вступают в профсоюз, оказываем юридические консультации... Мы не приостанавливали свою деятельность. Но, когда начинается такое давление, то хочешь или не хочешь, но на нервах все равно сказывается. Уголовное же дело не закрыто, на офис наложен арест. Нам инкриминируют неуплату налогов в размере 22 тысяч рублей, но ведь мы даже не знаем, откуда взяты эти цифры. Поэтому расследование продолжается, мы пока работаем. А как будет дальше - время покажет.