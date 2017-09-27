В гродненском колледже проводят странный эксперимент 5 27.09.2017, 18:55

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Учащихся технологического колледжа начали запирать в здании на время учебы.

Учащихся технологического колледжа, расположенного в Гродно на ул. Горького, 84, уже неделю запирают на время занятий в здании альма-матер, сообщает сайт s13.ru со ссылкой на учащихся колледжа. «В первую неделю администрация называла это „экспериментом“, но теперь начинают говорить о том, что это приказ директора. Покинуть колледж до конца занятий невозможно ни под каким предлогом. На проходной колледжа стоит либо сотрудник администрации, либо „вышибала“», — сообщил один из учащихся.

По словам Елисея (имена изменены), на любую просьбу выйти администрация отвечает непоколебимым «меня не волнует, ваши проблемы».

— Например, сегодня на первом этаже стоит дежурный куратор, никого из администрации нет.

— После того как я выключил видео, ко мне подошла сотрудница администрации и сразу начала кричать, мол, еще раз я туда пойду, у меня будут проблемы по всей строгости. К сожалению, этот момент я уже не успел снять, — рассказывает Трофим (имя изменено по просьбе читателя).

Журналисту Onliner.by в приемной директора сказали, что он на совещании. Его заместитель по воспитательной работе Светлана Завадская отказалась от комментариев.

— Я по телефону никаких комментариев давать не собираюсь. Центр связей с общественностью университетский — через них: письменное обращение — письменный ответ, — замдиректора положила трубку.

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы нужный журналистам человек тоже на совещании. Как только оно закончится, мы будем рады опубликовать версию руководства университета или колледжа.

— Да не за успеваемость борются. Я могу только предположить, что таким образом обеспечивают безопасность, чтобы никто чужой не зашел. Идет человек — дверь закрыта, — предположил источник из системы образования, пожелавший остаться неизвестным.