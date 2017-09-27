Die Zeit: Россия похожа на бесстыжего алкоголика 2 27.09.2017, 19:30

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Российские власти, словно алкоголик, заставляют страдать собственную семью, лгут и всегда винят в своих бедах других.

Многие века российская культура была неизменной. Россияне строят помпезные стадионы и здания, они научились жить с коррупцией и постепенно привыкают к санкциям.

Сначала в СССР, а затем в современной России люди ведут себя так, будто в стране все хорошо и она движется в правильном направлении. Но на самом деле ничего не меняется.

Об этом на страницах Die Zeit (перевод - zn.ua) пишет американский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров. Он отмечает, что российская модель жизни всегда заключалась в том, чтобы люди были заняты и чувствовали, что стали частью большого и важного процесса, определенного движения вперед. И неважно, куда страна идет на самом деле. Главное не цель, а процесс.

«И если кто-то предложит пойти другим путем, который будет более сложным, но приведет к конкретной цели изменить страну к лучшему и построить эффективную экономику, ему сразу же скажут: Нам это не нужно, у нас свой русский путь», - пишет автор.

По мнению Шклярова, такое поведение напоминает «типичную для России модель семьи, в которой муж пьет, а жена молча за этим наблюдает». Автор сравнивает российскую власть с «бессовестным алкоголиком», который заставляет свою семью страдать. Он манипулирует, врет, всегда во всем обвиняет других и при этом обманывает сам себя. Российская же оппозиция, по мнению автора, играет роль жены. Она надеется перевоспитать пьяницу и обращается к его совести. Но на самом деле она понимает, что не может ничего поделать.

Российский народ, по мнению Шлярова, в этой истории играет роль взрослого ребенка, которого либо игнорируют, либо отчитывают. И каждый пытается перетянуть его на свою сторону.

«Кремль не думает о будущем: сегодня выпивка есть, и этого достаточно. Одним днем живет и оппозиция. Ей нечего предложить. Она живет надеждой, что когда-нибудь сможет перевоспитать алкоголика, но вопрос в том, каким способом она это сделает», - говорится в статье.

В этой истории «дети» пытаются приспособиться. Кто-то уезжает, кто-то время от времени выражает свой протест. Но большинство прячутся и делают вид, что ничего не происходит.