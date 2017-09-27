Татьяна Северинец - Виктору Калине: Не лезьте в Витебск! 2 27.09.2017, 19:43

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Татьяна Северинец

Фото: bchd.info

Активистка добивается отмены концерта Калины в Витебске.

Активистка Татьяна Северинец направила обращение в Витебский областной отдел культуры с просьбой отменить концерт певца Виктора Калины.

«Дубль-2. Виктор Калина снова рвется в Витебск. В 2015-м площадку ему запретили, поскольку нашлись добрые люди, которые напомнили областному отделу культуры, кто такой этот так называемый певец, что его гастрольная деятельность противоречит национальным интересам РБ из-за его действий в зоне АТО Украины на стороне сепаратистов. Буквально вчера одного деятеля из Постав за то наказали. Правда, слабенько. А тут на тебе: Калине областной отдел культуры включил «зеленый свет». Концерт объявлен филармонией, афиши по всему городу.

Сегодня отправила электронное обращение в Витебский областной отдел культуры на этот счет.

Слушайте, Калина, не лезьте в Витебск! Ватников здесь, правда, хватает, но вы нарушили Закон Республики Беларусь. Бренчайте на своей гитаре где-нибудь в Смоленской области. Мы постараемся вам не позволить раскрывать здесь рот!», - написала Татьяна Северинец на своей странице в «Фейсбуке».