МИД Украины: К Павлу Грибу в СИЗО не пустили украинских консулов 4 27.09.2017, 20:06

1,524

Павел Гриб

Украинский патриот был похищен в Беларуси.

Украинские консулы 27 сентября не получили разрешения от России на посещение в Краснодарском СИЗО похищенного в Беларуси Павла Гриба.

Об этом изданию «Украинская правда» сообщила пресс-секретарь МИД Марианна Беца.

По ее словам, только один раз украинские консулы встречались с Грибом 18 сентября, но тогда им не разрешили передать ему необходимые лекарства и задавать вопросы, касающиеся условий его содержания.

«Наши дипломаты обратились в ФСБ РФ в Краснодарском крае с просьбой разрешить встречу с Павлом 27 сентября. Однако никакого ответа не получили», — сказала Беца.

Она также добавила, что в МИД не получили разрешения на обследование Гриба украинскими врачами.

«Максимально, что мы можем сделать в рамках наших рычагов на российскую сторону – мы сделали. Опять будем писать в представительство РФ и после очередной встречи с консулом, и о разрешении на обследование украинскими врачами. Учитывая состояние его здоровья, очень важно, чтобы украинские медики имели возможность осмотреть Павла, а также, чтобы он мог принимать необходимые ему лекарства», – сообщила пресс-секретарь.

«Гриба якобы обследовали российские врачи, но никакой информации о том, какие у него брали анализы, именно с ним делали и какие выводы медиков — нам не сообщили. Скорее всего, это было сделано с целью снять вопрос обследования Гриба украинскими врачами», – сказала Беца.

Сейчас у украинских консулов нет информации о состоянии здоровья Гриба, условий его содержания, а также информации о ходе следствия по якобы «причастности» Павла к террористическому акту.

«Российская сторона в очередной раз нарушает законы международного права, в том числе обеспечение прав и свобод граждан Украины на получение консульской правовой помощи. Учитывая это, мы будем инициировать очередное обращение в адрес представительства МИД России по Краснодарскому краю с требованием получить разрешение на посещение Гриба нашими консулами», – сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Также она отметила, что украинский МИД апеллирует ко всем международным правительственным и неправительственным инстанциям, с целью воздействия на Россию. Беца добавила, что пока нет никакой информации со стороны Беларуси о том, каким образом украинский гражданин был похищен в Гомеле.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где оформили арест.

Беларусь не признает своей причастности к похищению Гриба.