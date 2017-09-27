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Каждый пятый житель Беларуси - старше 60 лет

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  • 27.09.2017, 20:10
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На начало 2017 года в Беларуси жили 1 996 700 пожилых граждан.

В городах и поселках городского типа живет 1403 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, в сельских населенных пунктах — 593,7 тыс. человек, передает tut.by.

За последние десять лет пожилых в Беларуси стало на 245,5 тыс. человек, или на 14% больше. Среди городского населения доля тех, кто старше 60-ти, выросла с 14,7% на начало 2007 года до 19% на начало 2017 года, сельского — с 27,9% до 28,2%.

Женщин среди пожилых почти в два раза больше, чем мужчин. Соотношение сейчас 1826 женщин на тысячу мужчин.


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