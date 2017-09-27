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Пятрас Ауштрявичюс: Свободу Николаю Статкевичу!

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  • 27.09.2017, 20:26
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Пятрас Ауштрявичюс
Фото: DELFI

Литовский евродепутат призвал немедленно освободить одного из лидеров БНК.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил свою солидарность с одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, которого 26 сентября снова осудили за акцию против учений «Запад-2017».

«Свободу политзаключенному Николаю Статкевичу! Свободу Беларуси!», - написал Пятрас Ауштрявичюс в своем «Твиттере».


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