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Беларусь попала в топ-5 самых нездоровых стран мира

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  • 27.09.2017, 20:56
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Наша страна оказалась на 4-м месте в рейтинге самых нездоровых стран мира.

Исследование ситуации со здоровьем населения в 179-ти странах мира провела организация Clinic Compare. В основу исследования были положены данные Всемирной организации здравоохранения, Всемирной ассоциации легких и World Factbook ЦРУ, пишет belnovosti.by.

Страны оценивались по 3 показателям: употребление алкогольных напитков в год на человека, употребление табака в год на человека и ожирение среди населения.

Самой «нездоровой» страной мира оказалась Чехия, на втором месте – Россия, на третьем – Словения, на четвертом – Беларусь и на пятом – Словакия. Далее идут Венгрия, Хорватия, Польша, Люксембург, Литва и США.

В пятерку самых «здоровых» стран попали Афганистан, Гвинея, Нигер, Непал, Демократическая Республика Конго (ДРК). Также в этой десятке – Эритрея, Малави, Сомали, Мозамбик и Эфиопия.


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