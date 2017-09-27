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Трамп о референдуме в Каталонии: Я за единую Испанию

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  • 27.09.2017, 21:07
Дональд Трамп

Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой высказались против референдума о независимости, передает Reuters.

«Я за единую Испанию», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Рахоем в Вашингтоне. «Я думаю, что жители Каталонии останутся с Испанией. Было бы глупо не сделать этого».

Отметим, что референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября. Власти Испании считают его незаконным и противоречащим Конституции.


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