Трамп о референдуме в Каталонии: Я за единую Испанию

Трамп о референдуме в Каталонии: Я за единую Испанию2
- 27.09.2017, 21:07
Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой высказались против референдума о независимости, передает Reuters.
«Я за единую Испанию», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Рахоем в Вашингтоне. «Я думаю, что жители Каталонии останутся с Испанией. Было бы глупо не сделать этого».
Отметим, что референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября. Власти Испании считают его незаконным и противоречащим Конституции.