Трамп о референдуме в Каталонии: Я за единую Испанию 2 27.09.2017, 21:07

Дональд Трамп

Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой высказались против референдума о независимости, передает Reuters.

«Я за единую Испанию», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Рахоем в Вашингтоне. «Я думаю, что жители Каталонии останутся с Испанией. Было бы глупо не сделать этого».

Отметим, что референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября. Власти Испании считают его незаконным и противоречащим Конституции.