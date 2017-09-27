закрыть
27 сентября 2017, среда, 22:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Арсен Венгер: Спрошу у Глеба, счастлив ли он

5
  • 27.09.2017, 21:15
  • 2,220

Главный тренер «Арсенала» встретится в Беларуси с Александром Глебом.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о предстоящей встрече с бывшим игроком своей команды Александром Глебом.

- Увидите ли Александра Глеба сегодня? О чем будете говорить?

- Да, сегодня мы будем встречаться с ним. Он звонил и сказал, что приедет к нам в отель. Я буду спрашивать у него, как дела, чем он занимается, счастлив ли он, — передает слова Венгера pressball.by.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине