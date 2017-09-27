Арсен Венгер: Спрошу у Глеба, счастлив ли он 5 27.09.2017, 21:15

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Главный тренер «Арсенала» встретится в Беларуси с Александром Глебом.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о предстоящей встрече с бывшим игроком своей команды Александром Глебом.

- Увидите ли Александра Глеба сегодня? О чем будете говорить?

- Да, сегодня мы будем встречаться с ним. Он звонил и сказал, что приедет к нам в отель. Я буду спрашивать у него, как дела, чем он занимается, счастлив ли он, — передает слова Венгера pressball.by.