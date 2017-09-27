Католические епископы из 45 стран встречаются в Минске 2 27.09.2017, 21:25

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Фото: catholicnews.org.uk

Пленарное заседание Совета Конференций католических епископов Европы откроется в Минске 28 сентября.

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви.

Представительный форум пройдет в Беларуси впервые. В его работе примут участие руководители католических епископских конференций из 45 стран мира, которые уже начинают прибывать в Минск. Ассамблея будет посвящена вопросам молодежи и Европы как общего дома.

28 сентября в городской ратуше пройдет первое заседание Совета, будет проведена пресс-конференция. Вечером в столичном костеле святых Симеона и Елены (Красном костеле) состоится совместное богослужение.

Работа ассамблеи продлится до 1 октября. По итогам пленарного заседания планируется принять заключительный документ, содержание которого будет учтено при подготовке предстоящего Синода католических епископов. Он пройдет в августе 2018 года в Риме и также будет посвящен вопросам пастырства молодежи.

Программа форума предусматривает посещение участниками различных приходов Минска и проведение богослужений. Так, службу в Красном костеле 28 сентября в 19:00 проведет префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле. В костеле имени Пресвятой Девы Марии (архикафедральном соборе) 29 сентября в 18:30 — митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В храме Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке 30 сентября в 19:00 — кардинал Анджело Баньяско, архиепископ Генуи, глава Совета Конференций католических епископов Европы.

Совет Конференций католических епископов Европы был основан в 1965 году в целях более тесного сотрудничества на уровне местных епископатов. В состав Совета входят 39 членов — Конференции епископов европейских стран и несколько других структур. Сотрудничает с епископскими органами РКЦ других континентов. Является одним из организаторов Европейского православно-католического форума.