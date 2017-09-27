МВД Украины показало Калиновку после взрывов на складах боеприпасов 1 27.09.2017, 21:43

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Фото: Reuters

Взрывы в Калиновке начались вечером 26 сентября.

Министерство внутренних дел Украины в Facebook опубликовало видео последствий взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. На видео – кадры с поврежденными взрывами домами города. Сообщается, что правоохранители продолжают патрулировать Калиновку.

На арсенале Вооруженных сил Украины под Винницей вечером 26 сентября произошло ЧП, начали рваться снаряды.

Воздушное пространство в зоне взрывов над Калиновкой Винницкой области в радиусе 50 км закрыли. Изменен график движения 47 поездов. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из зоны ЧП эвакуировано 30 тыс. человек. По информации ГСЧС, пострадали два человека.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, ЧП произошло из-за "внешней причины". Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии. Президент Украины Петр Порошенко созывает заседание Военного кабинета из-за взрывов на артскладах в Калиновке.

Сегодня в Генштабе заявили, что интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке по состоянию на 17.00 сократилась до трех–четырех в минуту.