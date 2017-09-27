Павел Северинец: Всех сломить не удастся! 5 27.09.2017, 21:49

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Политик объяснил, почему власти так боятся независимых адвокатов.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусский христианская демократия Павел Северинец объяснил «Радыё Рацыя», почему власть не хочет видеть «неправильных» адвокатов.

Квалификационная комиссия Министерства юстиции провела аттестацию еще 13 адвокатов. По информации «Вясны», среди тех, кто на этот раз попал в ряды условно аттестованных, значатся пять защитников фигурантов резонансного «дела патриотов». Ранее была лишена лицензии Анна Бахтина - адвокат фигуранта «дела патриотов» Мирослава Лозовского.

- Давление на адвокатов усилилось по вполне понятной причине. Адвокаты выполняют свою функцию и защищают тех людей, против которых возбуждаются уголовные и административные дела. А поскольку такие дела - это главное оружие для устрашения активной части общества, то власти нужно привести адвокатов к состоянию несчастных. Чтобы они просто присутствовали и создавали ширму для общества, для западных наблюдателей, но ни в коем случае не вмешивались в процесс. Поэтому и давят на адвокатуру. Все те, кто защищал активистов оппозиции, попали под этот пресс. Десятки высококвалифицированных адвокатов вынуждены были искать работу юристов, правозащитников, потому что их лишили лицензии. Но и тех, кто остался с лицензией и профессиональным достоинством, хотят лишить права защищать людей.

- А зачем лишать адвоката лицензии, если белорусские суды и так могут вынести какое угодно решение?

- Безусловно, суды могут и без адвоката вынести то решение, которое прикажут. Но речь идет о том, что помимо вынесенного решения есть и другие обстоятельства. Это и психологическое состояние подзащитного, и впечатление, которое делается этим процессом на общество либо международные структуры. И в этом плане адвокат может найти две-три болевые точки, которые полностью разоблачают фальшь дела. И даже этот голос власти сегодня не могут допустить. Потому что все увидят - король голый. По-видимому, самым лучшим в этой ситуации решили просто заткнуть адвокатом рот, чтобы судебные процессы выглядели идеально. Чтобы после вынесения судебного решения все дружно аплодировали, а СМИ правильно освещали приговор …

- Не запугают ли таким образом всех адвокатов?

- Думаю, всех сломить не удастся. Уверен, что найдутся те, кто будет добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и в дальнейшем.