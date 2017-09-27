«Завод пережил революцию, нашествие Гитлера, а вот шкловского самородка – нет» 17 27.09.2017, 21:55

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Фото: 6tv.by

Белорусские власти сумели удивить, хотя, казалось бы, после более двух десятилетий абсурда это уже невозможно.

Сколько уже было сказано и написано о провальных модернизациях предприятий, которыми у нас почему-то занимаются чиновники, а не бизнесмены. Разве можно сделать хуже, когда вложенные деньги даже не отбиваются? Оказывается можно, пишет «Салiдарнасць».

Эта новость потрясает до глубины души: Климовичский ликёро-водочный завод обратился в суд с заявлением о банкротстве.

Производитель алкоголя. В едва ли не самой пьющей стране. В монополизированной экономике. Имея господдержку. Банкрот.

Мужики, ну как так? Это же нужно умудриться сделать водочный завод глубоко убыточным. Теперь кажется, что дай нашим чиновникам хоть нефть, хоть алмазы результат будет точно таким же.

После того, как в судьбе Климовичского ликёро-водочного принял личное участие Александра Лукашенко, в том числе сменив там несколько лет назад директора, более 600 местных жителей могут оказаться на улице. Могилевская область может потерять второго по величине налогоплательщика.

А завод-флагман стоял между прочим с 1858 года.

«Завод революцию пережил, нашествие Гитлера пережил, а вот шкловского самородка – нет», – пишет один из пользователей на форуме.