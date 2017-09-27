Как белорусская дизайнер из Канады зарабатывает искусством по всему миру 1 27.09.2017, 22:09

Фото: nn.by

Наргиза Усманова рассказала о заработке творчеством и о сотрудничестве с Андреем Санниковым.

Дизайнер Наргиза Усманова — наполовину белоруска, наполовину узбечка. Как она сама говорит, в ней каким-то образом уживаются две культуры, но перевешивает белорусская.

Не зря в ее творческих работах, даже после того, как женщина переехала в Канаду, появляется много национальных мотивов: Купалье, аисты, орнаменты… Вместе с мужем Максимом Зинчуком они создали десятки арт-инсталляций, работали с такими компаниями, как «Варгейминг», «Юкола», «Белсвиссбанк», «Пежо», приняли участие в десятках выставок по всему миру…

О том, как это — жить на две страны, о возможности зарабатывать на жизнь творчеством и о сотрудничестве с политиком Андреем Санниковым — в интервью для nn.by.

Творчество Наргизы. Больше всего она любит работать со светом.

- Наргиза, как вы попали в Беларусь?

- Здесь все просто: моя мать — белоруска. Ее предки родом из села Лозы, что в Брестской области. А вот папа — из Узбекистана. Если точнее, то из древнего города Хива, которому более 2500 лет. Хива славится своими мастерами по строительству, а отец как раз работал инженером. После техникума его направили служить в Брест. Там он помогал отстраивать Брестскую крепость — так родители и познакомились.

Родители Наргизы в Хиве.

Родилась я в Ташкенте, но в 1980 году семья окончательно перебралась в Беларусь. Интересно, что потом и мама, и папа работали на предприятиях, которые изготавливали ковры — какие-то они у меня «ковропроизводители», получается.

- Какие черты характера у вас от узбекской крови, а какие от белорусской, как думаете?

- Напористость у меня точно узбекская. У узбеков, так сказать, больше перца, смелости, энергии. Вот мой папа не может и минуты на одном месте просидеть, все делает бегом — так и я всю жизнь двигаюсь. А трудолюбие и рачительность у меня белорусские. В этом главным примером для меня была бабушка Маня по линии матери — только для нее я и учила белорусский язык в школе, хотя учителя не понимали, зачем. А я отвечала: чтобы с бабой и дедом на их языке разговаривать.

Лозы, у бабушки Мани.

В результате именно белорусский язык я выбрала для экзаменов, когда поступала в Академию искусств на бытовой промышленный дизайн.

- Выбор высшего заведения был осмысленный?

- Да, знаете, искусство — это мое, в любых проявлениях. Я ко всему добавляю приставку «арт». Это, можно сказать, приставка к моей жизни. В искусстве можно искать и пробовать новое, брать самобытное, старое и добавлять свое, бесконечно творить — это настоящий кайф.

В академии были великолепные учителя: так называемая старая школа. Самое главное, чему нас научили — развиваться, не бояться мечтать и создавать новое, ставить перед собой цели и достигать их.

- После окончания академии вы полностью погрузились в любимое дело, как я понимаю?

- Да, в Беларуси я достаточно времени посвятила дизайну, рекламе, графике… Работала и в журналах, и с такими компаниями, как «Телс», «Юкола», «Белсвиссбанк», «Белтелеком», «Беларуснефть», Городейский сахарный комбинат, «Караван», «БелКема» и много еще с кем.

- Но даже с таким насыщенным графиком и востребованностью почему-то переехали в Канаду…

- Просто в какой-то момент я захотела попробовать поработать за границей, в другом окружении, с новыми возможностями, культурой и менталитетом. У меня природное любопытство ко всему новому, мне нравятся перемены. Никогда не думала, конечно, что окажусь настолько далеко от дома, но судьба сложилась так. Сначала мы переехали в Миссиссогу, а сейчас живем в Оквиле, что за 40 километров от Торонто. Перебирались всей семьей по приглашению компании «GVA Lighting»: муж Максим и дети — Рада и Назар.

Всей семьей.

- Сложно было полностью менять жизнь?

- Даже тяжело вспоминать те времена. Дети на протяжении года, наверно, спрашивали, когда мы вернемся обратно. Они и сейчас выражают желание сделать это, ведь в Беларуси остались родственники, бабушка. И мы же ничего не продавали: когда ежегодно приезжаем домой, возвращаемся в ту же родную квартиру — получается какое-то дежавю. Но это здорово, что у меня есть куда и к кому возвращаться. Я не вижу себя в Канаде навсегда, по духу мне вообще ближе Европа. Думаю, это не последняя точка пребывания в моей жизни.

- Ваш муж работает дизайнером и фотографом, а чем еще, помимо обучения, занимаются дети?

- Дети переняли таланты родителей: очень любят рисовать и креативить. Кроме этого, ходят в театральную школу в Торонто и много поют: у них постоянно какие-то концерты и выступления, гастроли… Сын еще посещает таэквондо — едва успеваем их везде возить.

Рада и Назар.

- Реально спокойно жить в Канаде, работая дизайнером и фотографом?

- Конечно, в последнее время ситуация в Канаде усложнилась: из-за большого притока мигрантов устроиться на работу все труднее. При этом цены на жилье и вещи поднимаются.

Мы работаем на себя в различных проектах и странах, подаем заявки везде, где возможно — современные средства связи помогают одновременно присутствовать в разных местах. Доход, конечно, не постоянный, зависит от сезона. Сложно, но мы стараемся двигаться вперед.

- Как художник вы чувствуете, что в Канаде у вас появилось больше возможностей?

- К искусству руководство нашей страны никогда не относилось должным образом. Культура идет у чиновников где-то последним пунктом в списке потребностей, хотя должно быть наоборот.

Культура, на мой взгляд, основа для развития государства, для воспитания здорового, образованного общества.

У нас, к сожалению, власть пока печется только о себе. И эта система заставляет многих уезжать. Грустно видеть, как много талантливых-умных-работящих-хороших белорусов работают в североамериканских или европейских компаниях, развивающих другие места, в то время как Беларусь их теряет. Это вина страны, которая не думает о своем будущем, детей и наследии.

Моему родному городу Бресту в 2019 году исполнится 1000 лет — это такая история, такой исторический опыт! Почему же мы забыли об этом и живем только каким-то советским прошлым?

- Один из ваших последних проектов — это иллюстрации к книжке Андрея Санникова о мышатах «Приключения Пики и Типо в подземном городе», расскажите, как началось ваше сотрудничество?

- С Андреем Санниковым мы познакомились уже в Канаде. Во время очередной встречи в Белорусском центре в Торонто он предложил мне стать иллюстратором его книг — я согласилась сразу, даже не читая, так как с детства мечтала оформлять литературу. Три книги сказок для Даньки он написал, сидя в 2011 году в Новополоцкой колонии.

Иллюстрации Наргизы для книжки Санникова «Приключения Пики и Типо в подземном городе».

В сказках мышата борются с тираном и его опричниками, помогая подземному городу обрести свободу. Я рисовала иллюстрации, а муж занимался дизайном. За три месяца я сделала 50 иллюстраций. Теперь две части сказок изданы, работаем над третьей.

- Ваши белорусские корни проявляются и в канадских проектах, расскажите о тех, которыми вы больше всего гордитесь.

- Это поклонение традиционному у меня тоже из детства: моя бабушка и ткала, и вышивала — все делала руками. У нее даже свои ткацкие станки были! Когда я впервые создавала декор к празднованию Купалья в Канаде, то объединила в работе свою любовь к световым арт-инсталляциям и белорусский колорит.

Фото инсталляций с празднования Купалья в 2016 и 2017 годах.

Одиннадцатиметровый Аист, который парит над васильковым полем в самом центре Торонто, создавался Наргизой и другими белорусами для празднования 150-летия Канады в составе Парада Наций.

- Над какими проектами вы работаете сейчас, где и когда можно будет услышать о вашем творчестве?

- В моей голове много идей и планов, но для больших проектов нужны соответствующие деньги и время. Надеюсь, что найдутся средства и я смогу воплотить в жизнь световую арт-инсталляцию в марте в Германии, на фестивале Luminale.

Я подала заявку на реализацию сразу двух проектов, пока организаторы выбрали один. Они заранее забронировали место у Музея природы во Франкфурте-на-Майне для создания огромной Солнечной системы, где каждая планета будет производиться с использованием различных лайтинговых продуктов. Можно будет гулять среди этих планет и побывать хоть на Марсе, например.

- О чем вы мечтаете?

- Как мать я хочу вырастить детей, дать им хорошее образование и старт. А как творцу мне бы хотелось успеть как можно больше: в том числе найти себя окончательно и оставить на этой земле яркий след.