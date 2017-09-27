закрыть
27 сентября 2017, среда, 22:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты

3
  • 27.09.2017, 22:20

Парламент страны призвал провести войсковую операцию и отобрать у курдов нефтяные месторождения в Киркуке.

Как сообщает агентство Reuters, парламент Ирака в среду принял обращение к премьер-министру Хайдеру аль-Абади с просьбой отправить Вооруженные силы в провинцию Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения. Так законодатели рассчитывают сохранить под контролем центрального правительства районы, которые курды после проведенного в понедельник референдума считают частью своего нового государства, передает РБК.

Хотя провинция Киркук не является частью курдской автономии, де-факто она контролируется курдскими военизированными отрядами пешмерга. Именно они отражали попытки вторжения в Киркук боевиков «Исламского государства».

Также парламентарии потребовали у премьера привлечь к суду главу Иракского Курдистана Масуда Барзани и проинформировать послов иностранных государств о необходимости закрыть дипломатические представительства в регионе, указывает телеканал Al Arabiya.

Сам аль-Абади в ходе выступления в парламенте потребовал от курдов отменить результаты референдума и начать переговоры об урегулировании ситуации. Также он выдвинул ультиматум властям Курдистана, потребовав до пятницы передать иракским силам безопасности контроль над международными аэропортами региона. В случае отказа аль-Абади пригрозил запретом на полеты иностранных авиакомпаний в мятежный регион и закрытием воздушного пространства.

«Мы не намерены обсуждать результаты референдума. Если они хотят вести переговоры, то пусть отменят результаты голосования», — заявил аль-Абади.

Курдские власти уже отреагировали на заявления иракских властей. Министр транспорта Курдской автономии Мовлуд Мурад заявил, что международные аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания останутся под контролем курдов, поскольку это необходимо для дальнейшей борьбы с боевиками «Исламского государства».

Референдум о независимости прошел в Курдистане в понедельник, несмотря на протесты властей Ирака, Турции и Ирана, а также настоятельные просьбы США отменить голосование. Курдские власти заявили, что результаты референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей выступили за независимость региона, станут сигналом для начала политических консультаций с Багдадом о мирном отделении Курдистана.

Заявление, осуждающее курдский референдум, 27 сентября принял и парламент Ирана, сообщает телеканал Al Sumaria. 210 депутатов посчитали голосование предпосылками для разделения Ирака. Учитывая поддержку курдского референдума Израилем, парламент призвал правительство Ирана сотрудничать с властями Ирака, чтобы предотвратить любое новое «сионистское приключение» в Ираке.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине