Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты 3 27.09.2017, 22:20

Парламент страны призвал провести войсковую операцию и отобрать у курдов нефтяные месторождения в Киркуке.

Как сообщает агентство Reuters, парламент Ирака в среду принял обращение к премьер-министру Хайдеру аль-Абади с просьбой отправить Вооруженные силы в провинцию Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения. Так законодатели рассчитывают сохранить под контролем центрального правительства районы, которые курды после проведенного в понедельник референдума считают частью своего нового государства, передает РБК.

Хотя провинция Киркук не является частью курдской автономии, де-факто она контролируется курдскими военизированными отрядами пешмерга. Именно они отражали попытки вторжения в Киркук боевиков «Исламского государства».

Также парламентарии потребовали у премьера привлечь к суду главу Иракского Курдистана Масуда Барзани и проинформировать послов иностранных государств о необходимости закрыть дипломатические представительства в регионе, указывает телеканал Al Arabiya.

Сам аль-Абади в ходе выступления в парламенте потребовал от курдов отменить результаты референдума и начать переговоры об урегулировании ситуации. Также он выдвинул ультиматум властям Курдистана, потребовав до пятницы передать иракским силам безопасности контроль над международными аэропортами региона. В случае отказа аль-Абади пригрозил запретом на полеты иностранных авиакомпаний в мятежный регион и закрытием воздушного пространства.

«Мы не намерены обсуждать результаты референдума. Если они хотят вести переговоры, то пусть отменят результаты голосования», — заявил аль-Абади.

Курдские власти уже отреагировали на заявления иракских властей. Министр транспорта Курдской автономии Мовлуд Мурад заявил, что международные аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания останутся под контролем курдов, поскольку это необходимо для дальнейшей борьбы с боевиками «Исламского государства».

Референдум о независимости прошел в Курдистане в понедельник, несмотря на протесты властей Ирака, Турции и Ирана, а также настоятельные просьбы США отменить голосование. Курдские власти заявили, что результаты референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей выступили за независимость региона, станут сигналом для начала политических консультаций с Багдадом о мирном отделении Курдистана.

Заявление, осуждающее курдский референдум, 27 сентября принял и парламент Ирана, сообщает телеканал Al Sumaria. 210 депутатов посчитали голосование предпосылками для разделения Ирака. Учитывая поддержку курдского референдума Израилем, парламент призвал правительство Ирана сотрудничать с властями Ирака, чтобы предотвратить любое новое «сионистское приключение» в Ираке.