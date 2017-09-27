Более двухсот белорусских фанатов встретили лондонский «Арсенал» 27.09.2017, 22:35

Фото: «Онлайнер»

В Минск приехал один из самых популярных футбольных клубов мира.

В четверг на «Борисов-Арене» будет футбол. По ожиданиям — самый крутой за год. В гости к БАТЭ прилетел «Арсенал». Не тульский, а лондонский. У клуба богатая история с 13 чемпионатами и богатый состав с приличным количеством топ-игроков. «Арсенал» в Беларуси сильно любят. Помимо прочих весомых для любви причин имеется и такая — лучшие годы своей карьеры там провел Александр Глеб. Оттого неудивительно, что встречать команду собралась ощутимая толпа фанатов, пишет «Онлайнер».

Есть ли билеты?

В общем доступе нет. Билетная политика БАТЭ на Лигу Европы предполагала покупку пакетов сразу на три матча. Однако отдельные проходки на «Арсенал» появились сегодня в 10:00. При этом очередь стала заниматься в районе 6:30, а к 8:00 превратилась во внушительную.

Надо отметить, в продажу попали отнюдь не топовые места — за воротами или в районе углового флажка. Но людям совсем не жалко 35 рублей.

Сколько будет иностранных болельщиков?

Ожидается, что в нашу страну их приедет примерно 400. Но это оптимистичный прогноз. Всей минской движухой занимался местный фан-клуб «Арсенала». Ребята принимают болельщиков команды из Британии и других краев, тусуются с ними и организовывают пре-пати.

В день матча подготовительные процедуры начнутся в 11:00. Некоторые белорусские поклонники «Арсенала» даже берут отгулы на работе.

— Люди по-разному отнеслись к возможности побывать в Минске, — отмечает Артемий — местный поклонник «Арсенала». — Кому-то туристические моменты совершенно побоку, только футбол — прибытие в четверг и отправление в пятницу. Кому-то интересна не особо изъезженная бывшая территория СССР.

— Понятно, что в Мюнхен или Барсу они ездят с большим энтузиазмом, — говорит молодой человек. — Но, допустим, есть два парня из Бельгии, которые протусуются тут чуть ли не неделю. Они прибыли в выходные, посмотрели в одном из минских баров матч «Арсенала» с «Вест Бромвичем» и останутся еще после игры с БАТЭ.

Как прошла встреча?

Англичан на встрече команды особо не было. Смысл, если видишь ее каждые две недели на родине? Это диковинка только для местных. Планировали, что автобус с «Арсеналом» встретят от полусотни до сотни человек. Так и получилось.

Молодые и не очень люди стали появляться возле гостиницы в районе 18:00. Ребята научены горькими опытами представителей фан-клубов других больших команд. «Барселоны», например. Когда в Беларуси состоялось первое ее появление, болельщики организовали встречу в аэропорту. Но футболистов пропустили через отдельный вход. Так что поездка в «Минск-2» оказалось бесполезной.

Болельщики «Арсенала» этой ошибки не повторили. Автобус с их кумирами прибыл к гостинице в районе половины восьмого. Как таковая встреча заняла примерно четыре минуты времени.

Что будет на футболе?

Десять автобусов для фанатов забронировал «Арсенал». К ним добавятся еще три, которые организовали местные фанаты. В 17:30 автобусы с сопровождением отправятся в Борисов.

В Борисове готовится масштабный перформанс. На сайте БАТЭ размещен призыв занять свои места как минимум за 10 минут до стартового свистка.

На каждом сиденье будет размещен полиэтиленовый лист желтого или синего цвета, который необходимо в определенный момент поднять над головой. Должно быть красиво.

Однако желто-синее полотно наверняка разбавит красное пятно.

— Мы выкупили много билетов на соседних с выделенным «Арсеналу» секторах, — отмечает Артемий. — Часть стадиона будет очень красной.

К слову, во избежание возможных конфликтов БАТЭ рекомендовал болельщикам в цветах английского клуба располагаться только на специально отведенных местах — гостевые секторы (G1, G2) и часть мест на секторах 1-й ценовой категории (B2).

Кто победит?

«Арсенал» сильнее. Сильнее, даже если выставит полурезервный или совсем резервный состав. Подобная вероятность существует, потому как Лига Европы в представлении английских грандов — далеко не самая важная вещь в жизни.

К тому же в понедельник команда провела поединок премьер-лиги с «Вест Бромвичем», победив 2:0 (оба мяча забил француз Александр Ляказетт). В воскресенье «Арсенал» ждет игра с «Брайтоном».

В то же воскресенье БАТЭ сыграет белорусское «классико» со столичным «Динамо». Борисовская команда в удивительном для себя положении и пока располагается только на третьем месте в чемпионате Беларуси. За семь туров до конца первенства БАТЭ на одно очко отстает от «Динамо» и на два — от лидирующего «Шахтера» из Солигорска.

То есть надо бы и себя показать в четверговом матче с повышенным рейтингом, и держать в голове жизненно важный чемпионат, который БАТЭ может не выиграть впервые за последние 12 лет.

Букмекеры не особо верят в Борисов. На его победу в четверг дают коэффициент от 6,61 до 7,30. Победа «Арсенала» — от 1,39 до 1,49.

Матч состоится в четверг на «Борисов-Арене». Начало — в 20:00. В параллельной игре встретятся «Кельн» и «Црвена Звезда», с которой БАТЭ сыграл 1:1 в первом туре группового этапа.