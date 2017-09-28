закрыть
28 сентября 2017, четверг, 12:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Не стало основателя журнала Playboy

4
  • 28.09.2017, 7:42
  • 5,768
Фото: Reuters

Хью Хефнер основал журнал в 1953 году, вложив $600 своих сбережений.

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер у себя дома на 92-м году жизни, сообщил в четверг телеканал CNN. Причина смерти пока неизвестна.

Хефнер основал Playboy в 1953 году, вложив $600 из своих сбережений и $10 тысяч инвестиций. Начав с журнала, он построил развлекательную империю, достигшую пика развития в семидесятые. Тогда в нее входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков.

Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. По его словам, это были хорошие люди, сдерживавшие все свои порывы. У него дома запрещалось обниматься и целоваться. В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла в голову идея создать собственный журнал. "Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой", - говорил Хефнер.

Первый номер вышел в декабре 1953 года с актрисой Мэрилин Монро на обложке.

Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине