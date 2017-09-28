Не стало основателя журнала Playboy 4 28.09.2017, 7:42

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Фото: Reuters

Хью Хефнер основал журнал в 1953 году, вложив $600 своих сбережений.

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер у себя дома на 92-м году жизни, сообщил в четверг телеканал CNN. Причина смерти пока неизвестна.

Хефнер основал Playboy в 1953 году, вложив $600 из своих сбережений и $10 тысяч инвестиций. Начав с журнала, он построил развлекательную империю, достигшую пика развития в семидесятые. Тогда в нее входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. По его словам, это были хорошие люди, сдерживавшие все свои порывы. У него дома запрещалось обниматься и целоваться. В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла в голову идея создать собственный журнал. "Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой", - говорил Хефнер.

Первый номер вышел в декабре 1953 года с актрисой Мэрилин Монро на обложке.

Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке.