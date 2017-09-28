Фотофакт: В Бресте второй раз за год зацвели каштаны 2 28.09.2017, 7:45

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В это же время цветы на деревьях появляются и на их родине – на Балканах.

Аномальным это явление ученые не считают. Это скорее закономерность, ведь среднегодовая температура на юге страны на 5 градусов выше, чем в северных регионах. А световой день сентября равен майскому, пишет b-g.by.

«Причин несколько: это достаточное количество влаги, недели две шли обильные дожди, сейчас потепление, как в народе называют бабье лето. В нашем регионе сейчас может зацвести и слива и груша», — объяснил Сергей Деркаль, доцент кафедры ботаники и экологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.