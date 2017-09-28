закрыть
28 сентября 2017, четверг, 12:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители Боровлян готовят новые акции протеста

39
  • 28.09.2017, 7:59
  • 2,278
Архивное фото tut.by

Граждане требуют от чиновников-«уплотнителей» оставить поселок в покое.

Жители Боровлян протестуют против уплотнения и вырезания леса рядом с поселком. Члены инициативной группы «За сохранение Боровлян» обвиняют чиновников во лжи, запугивании и манипуляции общественным мнением, сообщает «Белсат».

Проектировщики, представители властей и СМИ собирались встретиться, чтобы обсудить дальнейшее развитие минского предместья Боровляны, но в итоге стороны лишь в очередной раз озвучили свою позицию журналистам. Камнем преткновения стал проект стройки школы и детского сада на месте боровлянского леса.

«Мы выступаем за социальные объекты, но мы не хотим, чтобы социальные объекты, которые можно поместить на поле в 100 метрах от леса, не были построены на месте леса. Мы хотим, чтобы лес оставили в покое», – говорит местный житель Владимир Митин.

Оппоненты членов инициативной группы, выступающие за сохранение Боровлян, говорят прямо: а почему не построить детский сад в лесу?

«Я понимаю, что люди привыкли жить статично и не менять ничего в жизни. Это их лес теперь стал, но мои избиратели не могут детей отдать в детские сады и выйти вовремя на работу. И почему плохо построить сад в лесу, это же как санаторий, чистый воздух», — говорит Татьяна Нестерович, «депутат» Боровлянского сельского совета.

Где была эта депутат в начале лета, когда вся конфликтная ситуация в Боровлянах начала набирать обороты, риторически вопрошают местные жители. И добавляют, что Татьяну Нестерович видят впервые.

Но строительством школы и садика проблемы Боровлян не ограничиваются. Местные власти подготовили проект, согласно которому в ближайшее время в селении построят жилье для 10-ти тысяч новых жителей. Те, кто сейчас живет в Боровлянах, категорически против планов уплотнения.

«Если и говорить о дальнейшем строении жилых домов, то только для тех, кто здесь работает в медицинских учреждениях и нуждается в улучшении жилищных условий. Второе, что вызывает наше недоумение, зачем вырубать лес под строительство школы и садика, почему школу и садик не построить в поле, которое находится рядом».

Члены инициативной группы за сохранение Боровлян собрали более 5 тысяч подписей и говорят, что представляют мнение 80 % взрослого населения поселка. Они выступают за корректировку генерального плана застройки рвались. В начале октября здесь обещают провести массовые акции против вырубания леса и строительной политики властей.

Предыдущие акции протеста, которые были летом, и попытка поставить палаточный городок закончились суровой реакцией со стороны милиции.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине