Жители Боровлян готовят новые акции протеста 39 28.09.2017, 7:59

2,278

Архивное фото tut.by

Граждане требуют от чиновников-«уплотнителей» оставить поселок в покое.

Жители Боровлян протестуют против уплотнения и вырезания леса рядом с поселком. Члены инициативной группы «За сохранение Боровлян» обвиняют чиновников во лжи, запугивании и манипуляции общественным мнением, сообщает «Белсат».

Проектировщики, представители властей и СМИ собирались встретиться, чтобы обсудить дальнейшее развитие минского предместья Боровляны, но в итоге стороны лишь в очередной раз озвучили свою позицию журналистам. Камнем преткновения стал проект стройки школы и детского сада на месте боровлянского леса.

«Мы выступаем за социальные объекты, но мы не хотим, чтобы социальные объекты, которые можно поместить на поле в 100 метрах от леса, не были построены на месте леса. Мы хотим, чтобы лес оставили в покое», – говорит местный житель Владимир Митин.

Оппоненты членов инициативной группы, выступающие за сохранение Боровлян, говорят прямо: а почему не построить детский сад в лесу?

«Я понимаю, что люди привыкли жить статично и не менять ничего в жизни. Это их лес теперь стал, но мои избиратели не могут детей отдать в детские сады и выйти вовремя на работу. И почему плохо построить сад в лесу, это же как санаторий, чистый воздух», — говорит Татьяна Нестерович, «депутат» Боровлянского сельского совета.

Где была эта депутат в начале лета, когда вся конфликтная ситуация в Боровлянах начала набирать обороты, риторически вопрошают местные жители. И добавляют, что Татьяну Нестерович видят впервые.

Но строительством школы и садика проблемы Боровлян не ограничиваются. Местные власти подготовили проект, согласно которому в ближайшее время в селении построят жилье для 10-ти тысяч новых жителей. Те, кто сейчас живет в Боровлянах, категорически против планов уплотнения.

«Если и говорить о дальнейшем строении жилых домов, то только для тех, кто здесь работает в медицинских учреждениях и нуждается в улучшении жилищных условий. Второе, что вызывает наше недоумение, зачем вырубать лес под строительство школы и садика, почему школу и садик не построить в поле, которое находится рядом».

Члены инициативной группы за сохранение Боровлян собрали более 5 тысяч подписей и говорят, что представляют мнение 80 % взрослого населения поселка. Они выступают за корректировку генерального плана застройки рвались. В начале октября здесь обещают провести массовые акции против вырубания леса и строительной политики властей.

Предыдущие акции протеста, которые были летом, и попытка поставить палаточный городок закончились суровой реакцией со стороны милиции.