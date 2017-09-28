«Деньги потратили на «реконструкцию», ну а мы должны на это смотреть и радоваться» 9 28.09.2017, 8:20

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Эксперты объяснили, почему белорусские заводы не приносят прибыли.

От дна не могут оттолкнуться машиностроительные предприятия, мясо- и молочные комбинаты, производители цемента, стекла и подшипников. И хотя убыточных заводов стало меньше, сумма их долгов выросла. Экономисты объясняют причины этого парадокса.

Белорусский металлургический завод — сталеплавильный гигант с такими иностранными партнерами, как «Michelin» и «Continental», входит в сотню крупнейших промышленных предприятий мира. При всем этом жодинское предприятие с передовыми технологиями, которое охотно посещает Лукашенко, годами работало с миллионными потерями и только в прошлом году вышло на минимальный плюс.

«Деньги взяли на реконструкцию, готовят новую продукцию, продают ее за границу за дешево, ну а мы должны на это смотреть и радоваться», – говорит belsat.eu Леонид Заико из аналитического центра «Стратегия».

В целом же металлургическая отрасль остается в топе убыточных — наряду с горнодобывающей и машиностроением. Последние статистические данные о финансовой ситуации отечественной промышленности противоречивы. С одной стороны, количество убыточных предприятий в секторе снизилась с 453 в первом полугодии в прошлом году до 406 за тот же период в этом. С другой, общая сумма чистого убытка всех промышленных предприятий выросла более чем на треть и достигла почти 900 миллионов рублей. Растет и кредитная задолженность заводов — с начала года почти вдвое, до 1471 млн. рублей.

«Слабое управление, достаточно неквалифицированное отношение к продажам, к тому, что называется организацией и маркетингом», – говорит Леонид Заико.

И если БМЗ с помощью государственных займов и демпинга пока вышел из антирейтинга, то флагман автомобилестроения – МАЗ – закрепился в нем прочно.

И во втором квартале 2016-го года вышел на первое место с минусом почти 600 миллионов рублей. В последнем списке убыточных от Министерства финансов, за МАЗом идет производитель азотных удобрений «ГродноАзот», три цементных предприятия, знаменитая компания «Амкодор». Бывший директор последнего смотрит на проблему системно.

«Произошла консервация старой советской экономики, системы управления предприятиями. Если, к примеру, в машиностроении завод все делает сам: от болта до каких-то крупных узлов, серьезных деталей», – говорит Василий Шлындиков, бывший директор завода «Амкодор».

Нужна реструктуризация, которая, по словам Василия Шлындикова, возможна только через приватизацию, лучше с иностранным капиталом.

«Но кто же пойдет в нашу систему экономическую, где инвестор может как Муравьев попасть в тюрьму», – спрашивает Шлындиков.

Доля нерентабельных предприятий в общем количестве организаций составляет приблизительно одну пятую. Какое у них будущее? Количество дел о банкротстве на рассмотрении экономических судов в прошлом году увеличилось почти на 20 %. Но государственные дотации, что держат убыточных на плаву, не прекращаются. Тот же МАЗ, заявили в правительстве, требует еще $ 500 млн бюджетных вливаний.