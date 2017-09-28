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«Мы этого ждали всю жизнь»: Как фанаты встречали в Минске футболистов «Арсенала»

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  • 28.09.2017, 8:31
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Около отеля Marriott собралось около сотни болельщиков «канониров».

В среду вечером в Минск прилетел лондонский «Арсенал» — пожалуй, самый долгожданный соперник БАТЭ в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Около отеля Marriott собралось около сотни болельщиков «канониров». В репортаже tut.by — об атмосфере накануне матча и фанатском счастье, которое сами любители футбола сравнивают с рождением ребенка.

Ожидалось, что англичане прилетят в Минск около 18.30. Настоящие фанаты начали подтягиваться к отелю на проспект Победителей уже к шести часам.

— Понимаете, мы этого ждали всю жизнь. По эмоциям визит «Арсенала» в Минск можно сравнить разве что с рождением сына, ― рассуждает болельщик лондонцев Александр. ― У меня пока нет детей, но, думаю, внутри в этот момент творится что-то похожее.

«До какой ступеньки удастся добежать, прежде чем ОМОН остановит?»

Фаны, укутавшись в клубные флаги, скандируют английские песни перед газонами Marriott. Стражи порядка не разрешают ступать на свежеподстриженную траву:

— Ребятки, отходите. Газон стоит капитальных денег.

Болельщики, чуть менее активные внешне, с юмором обсуждают коварный план:

— Как думаешь, до какой ступеньки удастся добежать, прежде чем ОМОН остановит? Хочется максимально близко увидеть футболистов.

Другой парень ностальгирует по временам, когда БАТЭ еще играл на стадионе «Динамо»:

— Тогда можно было и автограф взять, и фото сделать, и даже Карима Бензема за лысину потрогать.

К семи часам фанатская толпа увеличивается почти до сотни человек. Среди болельщиков «Арсенала» не только парни (хотя их подавляющее большинство), но и девушки:

— Я болею за клуб уже 13 лет, — рассказывает минчанка Екатерина. — В 2004 году посмотрела футбол за компанию с папой и с тех пор болею за «Арсенал». Сейчас работаю в банке, но по выходным все равно смотрю матчи АПЛ. Кто мой любимчик? Оливье Жиру! Он не просто красивый мужчина, но и классный игрок, который умеет перевернуть исход встречи.

В 19.20 на горизонте появляется белоснежный автобус. Болельщики активизируются, но понимают: красивые газоны и строгие омоновцы не дадут приблизиться к кумирам. Единственная надежда на то, что игроки сами подойдут к фанатам.

Футболисты лондонского клуба быстро покидают автобус, сохраняя на лицах спокойствие и сосредоточенность. Лишь некоторые бросают взгляд в сторону фанатской толпы, например, Шкодран Мустафи и Оливье Жиру одни из немногих широкой улыбкой приветствуют белорусских болельщиков.

«Футболисты не обделили вниманием белорусских фанатов — они всегда себя так ведут»

— Парни сосредоточены накануне важного матча, поэтому такая реакция и минимальный контакт с фанатами — обычное дело, — объясняет Робин, болельщик «канониров» родом из Непала. — Какое-то время я жил в Лондоне и посетил около 20 домашних игр «Арсенала». С уверенностью могу сказать, что футболисты не обделили вниманием белорусских поклонников — после непростых перелетов они всегда себя так ведут. Так что — никаких обид.

Болельщики не спешат расходиться даже после того, как все пассажиры выгрузились из автобуса. Среди отметившихся как минимум не было главного тренера Арсена Венгера.

— Возможно, Венгера и компанию подвезли к другому входу. Туда недавно подъезжал Sprinter, — рассуждают фаны и продолжают ждать новую партию.

Тем временем белорусский ОМОН по-дружески советует толпе расходиться:

— Ребята, команда благодарит вас за радушный прием, больше автобусов не будет. И не расстраивайтесь, что не смогли взять автограф. В конце концов, это не мы не пустили игроков к вам, а футболисты сами не захотели спускаться. Мы ведь им не запрещали. Такую дистанцию попросила соблюдать охрана «Арсенала», — пытаются объясниться омоновцы.

Хотя фаны все равно шепчутся о своем:

— Если бы не было столько милиции, было бы лучше.

Простояв еще минут 30, болельщики начинают разбредаться. Белорусский фан-клуб «Арсенала» планирует длинный вечер в пивном баре. Там их уже ждут фаны из Британии, реки хмельного напитка и восемь матчей Лиги чемпионов. Парни оперативно заказывают Uber, смеются, что придется вызывать 20 машин. Толпа постепенно разбивается на небольшие группки, которые прощаются до завтра и советуют друг другу беречь голос.

— Do you drink vodka? — слышен вопрос в одной из компаний.

Кажется, у кого-то выходные начинаются уже в среду. Выходные, которых фанаты «Арсенала» ждали, возможно, всю жизнь.


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