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Конгресс США пригласил Facebook, Google и Twitter на слушания по «российскому делу»

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  • 28.09.2017, 8:40

Это поможет понять, как Кремль использовал платформы в интернете, чтобы сеять раздор и оказывать влияние на выборы.

В ходе расследования вмешательства России в президентские выборы в США в Конгрессе проведут публичные слушания с участием представителей Facebook, Google и Twitter. Соответствующая комиссия Палаты представителей назначила слушания в октябре, а комиссия Сената - 1 ноября текущего года, сообщает dw.com.

Конргессмен-демократ Адам Шифф, второе по важности лицо в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США подтвердил информацию о слушаниях, не назвав точной даты. В совместном заявлении Шифф и глава комитета республиканец Майк Конуэй сообщили, что планируют организовать слушания с участием «представителей технологических компаний, чтобы лучше понять, как Россия использовала различные платформы в интернете с целью сеять раздор и оказывать влияние на наши выборы».

Фейковые аккаунты и боты

Пока неизвестно, согласятся ли компании прислать своих представителей в Конгресс. На данный момент Facebook и Google подтвердили получение приглашения, а в Twitter отказались комментировать запрос.

На закрытых слушаниях в четверг, 28 сентября, представители Twitter вероятно столкнутся с вопросами о распространении ложных новостей и пропаганды с помощью фейковых аккаунтов и ботов.

Комитет по вопросам разведки также обратился за информацией к Facebook. На прошлой неделе социальная сеть согласилась предоставить сведения о размещении на ее страницах одним российским агентством 3000 платных рекламных публикаций, которые были направлены на углубление раскола в обществе по спорным политическим и общественным темам. В этих публикациях упоминались кандидаты в президенты США на выборах 2016 года.


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