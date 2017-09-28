Волонтер на поисках Максима Мархалюка: Звонят «экстрасенсы» и описывают деревья и поляны 10 28.09.2017, 8:45

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Дмитрий Карпов

Более тысячи человек со всех городов Беларуси ищут потерявшегося в Беловежской пуще области 10-летнего Максима Мархалюка.

Среди них – 18-летний Дмитрий Карпов из Бобруйска. Молодой человек рассказал, как люди всех возрастов днем и ночью в труднопроходимом и болотистом лесу ищут чужого им мальчика, пишет bobruisk.ru.

Десятилетний Максим Мархалюк 16 сентября ушел из дома на территорию Беловежской пущи за грибами и не вернулся. Тревогу забили родители мальчика, когда он не пришел к ужину. Недалеко от его дома в лесу нашли его велосипед и корзинку с грибами. Пока поиски ребенка не принесли результатов, хотя в них участвует более тысячи человек – милиция, МЧС, профессиональные волонтеры и простые люди.

Дмитрию Карпову – 18 лет, он – студент столичного БГУИРа. Полтора года назад он пошел в поход на реку Березину близ деревни Елизово. На глазах парня незнакомого мужчину, который купался в реке, сбила моторная лодка. Дмитрий нырнул в воду, чтобы его спасти, но мужчину в воде найти не получилось – его унесло течением. После этого случая Дмитрий решил стать волонтером в поисково-спасательном отряде «Ангел» Бобруйска.

За спиной у Дмитрия Карпова – около 30 поисково-спасательных операций.

Услышав, что в Беловежской пуще пропал мальчик, Дмитрий отпросился с занятий в университете и во вторник, 19 сентября, взяв с собой теплые вещи и навигатор, поехал на место поиска, в район агрогородка Новый Двор Гродненской области. Всего на поездку Дмитрий потратил около 50 рублей – купил продукты «в общак» (тушенку, воду, энергетики). До места доехал на служебной машине.

В деревне Новый Двор, где жил пропавший мальчик, на территории местной школы, развернулся штаб поисковиков: палатки для ночлега, полевая кухня, авиационная техника. Едой и питьевой водой помогают жители близлежащих деревень.

– Еды хватает, даже с добавкой, – говорит Дмитрий. – Все вкусное, горячее. Дают рисовый суп, макароны с тушенкой, сладкий чай. Местные жители приглашают в гости, кормят домашней едой.

На поиски приезжают волонтеры не только из Гродненской области, но и со всех городов Беларуси, больше всего минчан. Здесь собрались люди всех возрастов и социального достатка. Много студентов, мам и пап таких же школьников, как пропавший Максим.

Рельеф Беловежской пущи опасен. Здесь, чтобы максимально сохранить природу в первозданном виде, не ведутся уборочные работы, запрещена вырубка деревьев и кустарников. Это труднопроходимый густой лес. Много опасных болот.

– После выходных людей стало меньше: у кого-то, возможно, не получилось отпроситься с работы, кого-то дома ждут дети, а кто-то, наверное, опустил руки, – рассказывает Дмитрий. – На выходных было чуть больше двух тысяч человек.

Поиски мальчика ведутся ежедневно с 9 утра до позднего вечера. Координаторы поисков разбивают людей на группы по 30-70 человек, им назначают старших волонтеров. Каждая поисковая группа «закрывает» порученный ей квадрат леса, люди идут по определенному азимуту и прочесываются лесной массив. Ориентируются в основном по навигаторам, у кого больше опыта – по картам.

Некоторые, уходя с утра в лес, возвращаются в лагерь на обед, самые стойкие проводят в лесу целый день и приходят с наступлением сумерек.

– Столько времени на ногах выматывает физически, а безрезультатность поисков истощает морально, – считает Дмитрий.

Ночью поиски не прекращаются, но к ним допускаются только подготовленные профессионалы, такие, как Дмитрий. Остальные ждут до утра.

В поисках с неба задействованы вертолеты и беспилотники, лесной массив и прилегающие территории объезжают на квадроциклах, есть мобильные группы, которые по заданным координатам пытаются найти ребенка при помощи тепловизоров. Водолазы исследовали болота, специалисты отработали все возможные пути следования ребенка, нашли много следов, в том числе и детскую одежду. Но найденная в разных местах куртка и кепка пропавшему мальчику не принадлежат – родственники их не опознали. Вся территория Беловежской пущи в районе агрогородка Новый Двор и близлежащие деревни, заброшенные здания уже были «прочесаны» и по несколько раз.

– Звонят даже «экстрасенсы», которые говорят, что, якобы, видят и знают, где находится мальчик, – рассказывает Дмитрий, – просим объяснить, где именно, а они начинают описывать поляны и деревья, которых тысячи в этой местности.

С каждым днем вероятность найти мальчика живым становится все меньше, и местные жители время от времени произносят: «Столько дней в лесу без еды и воды даже взрослый не протянет, а тут ребенок...».

– Поиски – это, конечно, стресс, – признается Дмитрий, – главное – абстрагироваться от эмоций и просто продолжать поиск, не принимать неудачи близко к сердцу. Местные жители понимают, приглашают снять напряжение в бане. Но люди настолько устают, что им бы только до палатки добраться и лечь спать.

Хотя поиски не дали результатов, но добровольцы и спасатели говорят, что будут продолжать искать Максима Мархалюка, пока не будет результата.