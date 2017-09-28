закрыть
28 сентября 2017, четверг, 12:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

По Вильнюсу ездит белорусское авто с флагом «ДНР»

11
  • 28.09.2017, 8:50
  • 6,372

Символику сепаратистов обнаружили в авто с белорусскими номерами, в которое сел гражданин Украины.

Об этом журналист Hromadske.tv Богдан Кутепов написал в «Фейсбуке»: «Такое г…но в Вильнюсе. Эта мерзость с украинскими паспортами летела в одном направлении со мной, а потом около аэропорта их спортивные сумки погрузили в Nissan с белорусскими номерами. В общем, отсюда до Минска километров 150, кажется. Но флажок сепаров под «лобовухой»...»


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине