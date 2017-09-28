По Вильнюсу ездит белорусское авто с флагом «ДНР» 11 28.09.2017, 8:50

6,372

Символику сепаратистов обнаружили в авто с белорусскими номерами, в которое сел гражданин Украины.

Об этом журналист Hromadske.tv Богдан Кутепов написал в «Фейсбуке»: «Такое г…но в Вильнюсе. Эта мерзость с украинскими паспортами летела в одном направлении со мной, а потом около аэропорта их спортивные сумки погрузили в Nissan с белорусскими номерами. В общем, отсюда до Минска километров 150, кажется. Но флажок сепаров под «лобовухой»...»