Австралиец целый год ел только картошку, чтобы похудеть 7 28.09.2017, 8:55

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Оказалось, что из «радикальной диеты» можно извлечь еще и финансовую пользу.

Австралиец Эндрю Тейлор на протяжении года ел только картошку. Перед тем как радикально ограничить свой рацион, он проконсультировался с врачом и диетологом. Спустя год картофельной диеты вес Тейлора снизился на 50 кг, пишет издание Independent.

Специалисты по питанию говорят, что диету Тейлора нельзя однозначно назвать опасной, но это нездоровый, слишком однообразный рацион. Но отец двоих детей из Мельбурна добился своей цели: за год он потерял 50 килограммов. При этом, как признался сам мужчина, в первый месяц картофельной диеты почти не занимался спортом, а позже стал бегать и примерно полтора часа в день уделять езде на велосипеде.

Прежде чем сесть на картофельную диету, Тейлор изучил научные работы и проконсультировался с врачом и диетологом. Австралиец посчитал, что сможет получить все необходимые питательные вещества, если будет есть разные сорта картофеля, в том числе сладкий.

— Я получаю больше 600% дневной нормы железа, более 400% нормы витамина С, а также кучу клетчатки. Хотя так называемые эксперты предсказывали, что я буду страдать от недостатка этих веществ, — говорит австралиец. — Я беспокоился только насчет нехватки кальция, поэтому использую обогащенное кальцием органическое соевое молоко для приготовления картофельного пюре.

Диетолог Рианнон Ламберт говорит, что картошка содержит много клетчатки и все необходимые аминокислоты. Но употребление только белого картофеля привело бы Тейлора к дефициту витаминов. Поэтому важно, что австралиец ел и сладкий картофель, богатый витаминами A, E и C.

Несмотря на то, что Тейлор вынужден был брать с собой картошку, когда шел на ужин к друзьям, и обзванивать рестораны, чтобы убедиться, что там смогут приготовить подходящие для его диеты блюда, он и спустя год называет себя фанатом картофеля.

— Мое здоровье улучшается. У меня был высокий холестерин, сейчас он снизился, давление и уровень сахара в крови тоже упали, — говорит он.

Тейлор монетизировал свой опыт: он опубликовал книгу про картофельную диету и запустил сайт, через который консультирует всех желающих последовать его плану питания.