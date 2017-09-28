Дают рубль – а отбирают два 15 28.09.2017, 8:59

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Фото: Роман Протасевич

В недовольстве «процентщиком из Дроздов» появилась важная закономерность.

В Беларуси на 23-м году правления Лукашенко реальностью стали многие вещи, о которых наши соседи в европейских государствах не могли подумать даже в режиме гротеска или антиутопии.

Например, белорус может всю жизнь честно трудиться с выплатой всех налогов – и остаться без пенсии. Ничего личного, просто человек попадает в «пенсионную ловушку» законодательства.

Или работающий человек зрелого возраста, чтобы помочь детям с жильем, берет кредит, выплаты по которому вдруг оказываются больше доходов целой семьи. Подобный случай произошел вчера в Жлобине и закончился трагически – глава семьи сжег себя, не выдержав грабительских процентов.

«Белорусы все-таки христиане и люди редко идут на такой жест отчаяния. Большинство, осознав свою силу на весенних акциях протеста, готовы сопротивляться и снова выходить на улицы», - заявил в интервью Charter97.org представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

Политик уверен: как когда-то были революционные движения младотурок, младочехов и так далее, так и сейчас в Беларуси набирает силу «революция молодых пенсионеров» - людей, которые еще достаточно сильны и политически активны, мотивированы заботой о будущем своих детей и не бояться ничего потерять, так как не связаны трудовыми контрактами.

- Расскажите, почему вы пришли к таким выводам – о появлении на сцене новой социально-политической силы?

- Виной всему – популистская политика режима Лукашенко. Она и породила те социальные явления, которые в итоге и приведут к переменам в стране. Взять хотя бы ту же «пенсионную ловушку»: это абсолютно ненормально, чтобы человек в европейской стране в 21-м веке, проработав всю жизнь, оставался без пенсии.

Но при Лукашенко это вполне реально: потому что деньги идут не на социальные нужды, а на политическую «рекламу» и охрану самого режима.

При этом сложилась парадоксальная ситуация: работающие люди оказались еще более уязвимыми, чем пенсионеры, потому что легко могут потерять работу и пополнить ряды «тунеядцев», вынужденных платить налог. Потому те из них, кто еще держится за какую-никакую работу, менее активны политически, чем те люди, которые только что вышли на пенсию и еще полны сил и желания помочь своим детям построить нормальную жизнь в нормальной стране.

У «молодых пенсионеров» есть, пусть и небольшой, но практически «безусловный» доход, что делает их свободными и более решительными. У них обостренное чувство справедливости и огромное желание успеть увидеть достойную жизнь для своих детей.

При этом пенсии по сравнению с европейскими так и остаются мизерными, а коммуналка растет с каждым годом. На нее скоро будет уходить значительная часть доходов, поэтому люди понимают, что надо бороться за перемены уже сейчас.

- Но ведь власти утверждают, что коммунальные платежи у нас куда ниже, чем в Евросоюзе…

- А почему они тогда молчат о том, какие зарплаты и пенсии в Евросоюзе? Там после уплаты по счетам у человека еще остается около 1000 евро на другие нужды. А кто их белорусов может отложить каждый месяц такую сумму? Чтобы, например, заняться спортом или съездить в путешествие.

В Беларуси доходов едва хватает на еду и самую необходимую одежду. Спорт и развлечения стали настолько дорогими, что превратились в экзотику: давно нет тех бесплатных тренажерок и секций, которые были раньше. Поэтому даже незначительный рост коммуналки будет серьезным ударом по семейным бюджетам.

- Некоторые семьи уже и сейчас не могут оплачивать все счета. Как, например, житель Жлобина, который предпочел поджечь себя, будучи не в состоянии платить банку. Как вы это прокомментируете?

- Все потому, что кредитно-банковая система за время правления Лукашенко тоже была доведена до абсурда. Нигде в мире нет таких драконовских процентов по кредитам: берешь рубль – а возвращаешь два. Это уже не государство, а какая-то старуха-процентщица. Точнее, старик-процентщик, который создал эту систему, чтобы выворачивать народу карманы на содержание своей охраны и спецслужб.

При этом главный ростовщик любит вещать из Дроздов: у нас – социально ориентированное государство. Ну так помоги попавшему в кабалу, и при этом работающему человеку, раз ты такой «социально ориентированный».

Вместо этого у людей в трудном положении забирают все. А если у семьи при этом есть дети – то отберут и их, ссылаясь на «социально опасное» положение. Вместо помощи, людям еще и на голову стараются наступить.

А ведь граждане Беларуси исправно платят налоги – и работающие, и даже безработные, попавшие под декрет №3. Так куда же уходят наши налоги? Почему работающий глава семьи должен «в петлю лезть»?

Недовольство кипит во всем обществе. Ориентиром для людей стали развитые европейские страны. Никто не хочет уже слушать басен отставного председателя совхоза – все хотят жить достойно и свободно, как наши соседи на Западе.

- Готовы ли люди еще и бороться, чтобы жить, как на Западе?

- Конечно. Белорусы все-таки христиане и люди редко идут на такой жест отчаяния, как мужчина из Жлобина. Большинство, осознав свою силу на весенних акциях протеста, готовы сопротивляться и отстаивать свои права. Нормальные европейские люди должны жить в нормальной стране. Если власть этому мешает – значит время снова выходить на улицы и площади. Такую власть надо менять, а страну – исправлять и ремонтировать.

На 21 октября БНК объявил в Минске Марш рассерженных белорусов 2.0. И сейчас рассержены очень и очень многие слои населения.

Во «вторую серию» протестов включатся и те, кто опять попадет под обновленный декрет о «тунеядцах». Потому что декрет этот с завидным упрямством собираются снова применить – как говорится, пошли дурака молиться, он и лоб себе расшибет. Это вполне про белорусскую власть может быть сказано этой осенью.

Людей, которые активно участвовали в предыдущем марше, теперь активно поддержат и уже названные мной «молодые пенсионеры». Это сейчас очень боевой слой населения – они только недавно получили свой «безусловный доход», еще полны сил и на их плечи легла помощь своим детям и внукам, многие из которых не имеют работы в Беларуси.

По моим наблюдениям, в Гомельском регионе эти люди проявляют все большую активность.

Получается, как когда-то были революционные движения младотурок, младочехов и так далее, так и сейчас в Беларуси может быть «революция молодых пенсионеров»?

Получается так. Но это далеко не единственная сила, готовая выходить на марши. Анализ ситуации показывает, что огромный протестный потенциал накопился в райцентрах, небольших городках и даже деревнях. Пусть там активность людей не так ярко выражена, как в областных центрах, но недовольство властью уже гораздо выше.

Можно даже говорить о закономерности: чем меньше населенный пункт – тем больше недовольство местными «феодалами» и «князьками» мелкого пошиба. Работы там практически нет, а засилье и беспредел чиновников – просто колоссальные. И в таких населенных пунктах реально может «полыхнуть». Если в Гомеле еще работают какие-то предприятия, то в районах – просто полный «аут», шаром покати. И искры возмущения уже тлеют.