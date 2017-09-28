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Белгазпромбанк: Отток денег из Беларуси усилится

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  • 28.09.2017, 9:23
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Власти снова принялись «закручивать гайки» для банкиров.

Двукратное увеличение норматива отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по привлеченным средствам в иностранной валюте не способствует ускорению дедолларизации экономики и снижает эффективность ранее принятых Нацбанком мер в денежно-кредитной политике. Об этом говорится в письме руководства Белгазпромбанка в адрес Ассоциации белорусских банков, сообщает tut.by.

Ужесточение критериев оценки кредитного риска валютных кредитов (в части оценки достаточности валютной выручки), а также целенаправленная работа Нацбанка по снижению процентных ставок по кредитам в белорусских рублях ставят перед банками задачу по существенному изменению валютной структуры кредитного портфеля, а соответственно, и изменению валютной структуры ресурсной базы. На текущий момент порядка 70% средств банковской системы, привлеченных от клиентов, выражены в иностранной валюте. Такая структура сложилась под влиянием высоких инфляционных и девальвационных ожиданий последних лет. «Ее изменение потребует немало времени и в первую очередь — длительного периода низкой инфляции и стабильности на валютном рынке. Интенсивное снижение ставки рефинансирования также не способствует повышению интереса субъектов хозяйствования и населения к накоплению в белорусских рублях», говорится в письме.

В условиях ограниченности источников ресурсов в национальной валюте повышение норматива резервных требований фактически сделало невозможной работу по изменению валютной структуры кредитного портфеля, так как дополнительно привлекаемые ресурсы в белорусских рублях направляются преимущественно на исполнение увеличенных резервных требований. В результате почти 30% рублевой денежной массы (без учета наличных денег) направляется не в экономику, а в ФОР.

Руководители Белгазпромбанка предлагают банковскому сообществу обсудить данную проблематику и инициировать перед Нацбанком внесение соответствующих изменений в порядок расчета и исполнения резервных требований.

В частности, банкиры хотят привести нормативы отчисления в ФОР к уровню начала 2017 года (не более 7,5%). Существенное различие в нормах резервирования от средств в национальной и иностранное валюте (4% и 15% соответственно), по мнению экспертов, призвано стимулировать банки снижать ставки по средствам в иностранной валюте для повышения привлекательности сбережений в белорусских рублях. Однако на текущем этапе эффективность такой меры «сомнительная»: дальнейшее снижение и без того уже довольно низких процентных ставок по валютным вкладам (депозитам) скорее спровоцирует отток валютной ликвидности из экономики, чем побудит изменить валюту вкладов на белорусские рубли. В отношении нерезидентов или белорусских «дочек» зарубежных компаний дальнейшее снижение процентных ставок может спровоцировать изъятие средств материнскими структурами, что приведет к оттоку средств из республики, считают в Белгазпромбанке.

Поэтому банкиры предлагают исключить из базы резервирования средства клиентов, привлеченные на длительный срок (свыше 1 года), либо снизить размер отчислений по таким средствам. Второе предложение — уменьшить базу резервирования на сумму наличных белорусских рублей, имеющихся у банков. Оба предложения имеют широкую зарубежную практику, подчеркивается в письме.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право полностью или частично исполнять резервные требования, рассчитанные от средств, привлеченных в иностранной валюте, в свободно конвертируемой валюте (либо в валюте привлечения средств). Это позволит улучшить качество управления активами и обязательствами банков, будет способствовать дедолларизации кредитного портфеля и снижению стоимости кредитов в национальной валюте для экономики, считают в Белгазпромбанке.


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