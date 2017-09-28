Кортеж Трампа попал в ДТП 5 28.09.2017, 9:34

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Лимузин президента США удалось уберечь.

Дорожно-транспортный инцидент произошел во время возвращения кортежа президента США Дональда Трампа в аэропорт после его выступления в Индианаполисе (штат Индиана), сообщили во вторник журналисты из пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

По их словам, во время движения колонны один из сопровождавших ее сотрудников полиции на мотоцикле не справился с управлением. Журналисты успели заметить, что мотоцикл лежит по правой стороне дороги, сам мотоциклист находился слева от нее, он был в сознании.

Во время инцидента лимузин президента задет не был.

Позже представители Белого дома сообщили, что пострадавшим оказался сотрудник департамента полиции Индианаполиса Роберт Тернер, он было доставлен в местную больницу, где врачи диагностировали у него перелом лодыжки. В целом, медики оценили его состояние как удовлетворительное, более серьезных травм он не получил.

По прибытию в аэропорт Трамп пообщался с коллегами Тернера, выразив свою обеспокоенность случившимся. Позже глава государства с борта своего самолета лично позвонил полицейскому, чтобы спросить о его самочувствии, поблагодарить за службу и пожелать скорейшего выздоровления.