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Письмо Христофора Колумба продали за рекордные $750 тысяч

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  • 28.09.2017, 9:39

Объявление Колумба об успехе его путешествия стало «бестселлером» в Европе 15-го века.

На аукционе торгового дома Bonhams в Нью-Йорке продали письмо Христофора Колумба за рекордные $751,5 тыс. Об этом говорится на сайте торгового дома, передает РБК.

«26 сентября мы провели аукцион древних книг и рукописей, посвященных открытиям и путешествиям. За сегодня мы продали раритеты на $1,3 млн, и топом торгов стало письмо Христофора Колумба об открытии Америки, приобретенное за $751,5 тыс. Это мировой аукционный рекорд для письма Колумба», — сказано в сообщении.

По данным торгового дома, объявление Колумба об успехе его путешествия стало «бестселлером» в Европе в 15 веке. «Не менее одиннадцати изданий было опубликовано в 1493 году! Они были выпущены по всей Западной Европе, в Испании, Италии, Франции, Швейцарии и Нидерландах.Однако все они сейчас встречаются довольно редко», — сказано в сообщении Bonhams.

В письме с шестью иллюстрациями содержится ссылка на короля Фердинанда Арагонского, который, заключив династический брак с королевой Кастилии и Леона Изабеллой I, приступил к объединению Испании. Письмо адресовано главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу, переведено с испанского языка на латынь.


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