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В Минске продают квартиру с «личными» скульптурами и 4-метровыми потолками

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  • 28.09.2017, 9:58
  • 4,397

Начальная цена вопроса - $180 тысяч.

Такие квартиры продаются нечасто — это действительно штучный и элитный вариант, за который собственники держатся всеми силами. В отличие от, считай, типового жилья в «каркасниках», которое некоторые пытаются выдать за VIP, про башни «Ворот города» не надо много говорить и расписывать их: место, здание и его история говорят сами за себя. Долгое время о «начинке» башен приходилось только догадываться: понятно, что потолки будут высокими, а комнаты просторными. Но ведь дело, как обычно, в деталях.

Вчера в базе сервиса «Дома и квартиры» Onliner.by появилось объявление о продаже трехкомнатной квартиры в правой башне. Причем жилье это действительно высокого (во всех смыслах) уровня: помимо непосредственно квартиры в «нагрузку» идет терраса, на которой расположены знаменитые скульптуры.

Известно, что многие квартиры в «Воротах города» уже давно превратились в арендные — для посуточной сдачи лучшее место и представить сложно. Но в данном случае, судя по фотографиям, сделанным непосредственно внутри, в «трешке» живет молодая и красивая семья. Обстановка простая, «человеческая», если можно так выразиться. В гостиной сохранились (и, видимо, были отреставрированы) родные потолки, в остальных помещениях виден белый натяжной глянец.

Что и говорить, в 1951 году умели строить: жилые помещения имеют форму, близкую к квадрату, и «снабжены» большими окнами. Потолки — 4,2 метра, метраж комнат — примерно 21, 15 и 22 «квадрата». Кухня — 10,5 «квадрата» (о которых могли только грезить жители хрущевок). В просторной восьмиметровой ванной комнате — окно: мечта миллионов девушек. Общая площадь квартиры составляет почти 85 кв. м, при этом на коридор приходится всего 8 из них (пламенный привет нынешним проектировщикам, которые «не жалеют» на это дело 12—15 «квадратов» при сопоставимых площадях). В доме есть два лифта.

«Уникальное предложение! — не лукавит агент, который представляет интересы собственника. — Продается трехкомнатная квартира в «Воротах города Минска»! «Ворота города» — это не просто достопримечательность Беларуси, это символ столицы, его визитная карточка. Квартира расположена на 9-м этаже в правой одиннадцатиэтажной башне (Кирова, 2), построенной в стиле сталинского классицизма. С 30-метровой высоты открываются панорамные виды на город Минск. Общая площадь продаваемой квартиры 84,7 м2, жилая — 57,8 м2, кухня — 10,5 м2. В квартире выполнен современный ремонт качественными строительными материалами. Возможна продажа с имеющейся мебелью и оборудованием».

Особой гордостью будущих хозяев наверняка станет открытая терраса со скульптурами высотой 3,5 метра — с одной стороны квартиры «проживает» партизанка, с другой — инженер.

— На лестничной площадке всего две квартиры. Соседи все хорошие, тихие, — рассказывает специалист по недвижимости, который и занимается продажей жилья. — Терраса общая, галерея идет по всему периметру башни, от соседей она не отделена. Над террасой, чтобы она была в полной мере эксплуатируемой, надо будет еще поработать: лет 20 назад ЖЭС сделал уклон на полу, чтобы нижние квартиры не заливало. Ходить там можно, но есть ступенька, поэтому не очень удобно. Лучше самому сделать хорошую гидроизоляцию и облицевать плиткой. Это уникальный балкон. А квартира вообще когда-то строилась для начальника железной дороги, поэтому в ней и потолки выше, чем на всех остальных этажах — 4,2 вместо 3 с небольшим метра.

Владеть такой квартирой наверняка хотели бы многие. Недвижимость в центре города имеет свою цену — $180 000 в эквиваленте, или $2125 за один квадратный метр. А как считаете вы: это оправданная или завышенная цена? Ответьте на наш вопрос, а в комментариях поделитесь мнением насчет удобства проживания в районе вокзала.


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