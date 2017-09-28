БАТЭ на позитиве готовится к матчу с «Арсеналом» 5 28.09.2017, 10:05

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Шутит даже главный тренер борисовчан Александр Ермакович.

Приезд «Арсенала» в Беларусь – событие, конечно, грандиозное. Пока «канониры» готовились к вылету в Минск, о значимости поединка на предматчевой пресс-конференции говорили главный тренер БАТЭ Александр Ермакович и его подопечный Мирко Иванич. В конференц-зале «Борисов-Арены» «желто-синие» чувствовали себя комфортно. Оба подбирали правильные слова о мотивации и желании дать бой команде Арсена Венгера. Самое важное, спикеры были на удивление раскрепощены, будто в четверг им предстоит сыграть не с грандом английского футбола, а с условной «Славией». Груз ответственности и зажатость? Такого не было и близко, пишет «Трибуна».

Особенно уверенно вел себя Ермакович. В среду мы узнали, что Александр Владимирович на пресс-конференциях умеет не только сыпать штампами, но и шутить. Историческое событие произошло в концовке мероприятия. Выслушав вопрос об отличной форме Иванича, который адресовался Мирко, Ермакович играет на опережение:

– Почему он показывает такой классный футбол? Раньше просто не хотел играть, а сейчас появилось желание, – выдает наставник.

– Главный тренер шутит, – уточняет пресс-атташе «желто-синих».

– Не знаю, что сказать по этому поводу. Вроде бы тренируюсь как обычно, – наверное, Мирко не ожидал услышать реплику Ермаковича.

– Просто он начал понимать русский, поэтому раскрепостился:), – не отпускает подопечного тренер.

Кажется, после выхода команды в группу еврокубков окончательно раскрепостились не только футболисты, но и главный тренер. БАТЭ поймал нужную волну и, по ощущениям, готов дать бой «Арсеналу».

– Сейчас в коллективе очень хорошая атмосфера. После победы над «Слуцком» со счетом 6:0 у всех просто отличное настроение. Надеемся, после «Арсенала» оно будет не хуже, – говорит защитник команды Неманья Милунович. – Конечно, «Арсенал» – фаворит нашей группы, однако на таком уровне ни у кого не бывает легких игр. Мы представляем силу соперника, но знаем и свои возможности. Надеемся, удастся проявить их в четверг. Я верю в нашу команду и надеюсь, что борисовские болельщики увидят тот БАТЭ, который не раз побеждал в еврокубках.

– Не замечаю ничего необычного в коллективе, у нас, как всегда, много улыбок и позитива, – отмечает капитан борисовчан Виталий Родионов. – Мы уже не раз играли с командами подобного ранга. Скажу банальные вещи, но в четверг будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Правда, особого трепета перед ним у меня нет. Какое волнение в таком, можно сказать, почтенном возрасте?