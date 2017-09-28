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Федынич: Увольнять стали больше, потому что не хватает на зарплаты

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  • 28.09.2017, 9:59
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Геннадий Федынич

Почему белорусские предприятия увольняют больше работников, чем нанимают?

По данным Белстата в январе-августе предприятия уволили 94,4 тысячи работников – на 7,6 тысячи больше, чем приняли на работу. При этом ранее была озвучена статистика, якобы свидетельствующая о «выходе экономики» из рецессии: за этот же период «рост» ВВП якобы составил 1,6%.

Почему так происходит и что будет с рынком труда дальше? - спрашивает «Завтра твоей страны».

Руководитель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич отмечает, что не удивлен статистикой о сокращении занятых в экономике.

– В последнее время активно увольняют пенсионеров и не продлевают контракты даже с людьми, проработавшими на предприятии долгое время. Это происходит в разных масштабах, но повсеместно, – констатирует Геннадий Федынич.

При этом остаются неизвестными цифры скрытой безработицы, когда люди могут работать всего несколько дней в неделю или уходить в отпуск за свой счет добровольно-принудительно, добавляет профсоюзный лидер.

Среди причин, которые привели к уменьшению занятых в экономике, Геннадий Федынич называет громкую задачу, выполнение которой власти требуют к концу года.

– Очевидно, увольнять стали больше в связи с задачей по «росту» средней зарплаты. Если человека увольняют, фонд оплаты труда остается прежним. И статистика покажет рост средней зарплаты на предприятии, – говорит собеседник.


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