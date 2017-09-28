Постыдная тайна Кремля 12 Евгений Киселев

28.09.2017, 10:10

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Евгений Киселев

В России видны знаки перемен, но не самых лучших.

История Рауля Валленберга — одна из самых постыдных тайн, которые на протяжении десятилетий изо всех сил скрывали советские спецслужбы

Гляжу из киевского далека на знаки времени — знаки перемен — в России. Увы, не лучших перемен. В одном семантическом ряду — истерика по поводу ролика Моргана Фримана (судя по масштабам, попали точно в больное место). Памятник Калашникову с «Калашниковым» наперевес. Бюсты Ленина и Сталина, открытые в Москве. Песков, берущий Сталина под защиту. Минкульт России, рассматривающий вопрос о запрете проката политической сатиры «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи.

В том же семантическом ряду — новость о том, что Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России с требованием предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 году. Что ж, решение — вполне в духе нынешнего подлого времени.

История Рауля Валленберга — одна из самых постыдных тайн, которые на протяжении десятилетий изо всех сил скрывали советские спецслужбы, а теперь любой ценой не хотят раскрывать их наследники, давно претендующие, как известно, на роль «нового дворянства».

Я напомню: молодой шведский дипломат Рауль Валленберг, работая в 1944 — начале 1945 года в шведском посольстве в Венгрии, сумел спасти от уничтожения в нацистских лагерях смерти десятки тысяч венгерских евреев — по некоторым оценкам, более 100 тысяч. Отчаянно рискуя, он выдавал им шведские «защитные паспорта», дававшие владельцам статус шведских граждан, ожидающих репатриации. Пользуясь своими связями среди высокопоставленных немецких военных в Будапеште, он сумел — еще больше рискуя — убедить некоторых гитлеровских генералов не выполнять поступавшие из Берлина приказы о депортации евреев. Он, по сути, предотвратил полное уничтожение будапештского гетто.

За Валленбергом в Будапеште следила через свою агентуру советская разведка — в Москве, судя по всему, не понимали, как это можно — ради каких-то евреев так рисковать, думали, что за действиями шведского дипломата стоят какие-то тайные политические соображения.

Когда советские войска вступили в Будапешт, Валленберг был арестован «Смершем» и отправлен в Москву — по сути, дела, похищен, ведь он был дипломатом нейтральной страны, которая не воевала против СССР. Там он сгинул в недрах Лубянки. Лишь годы спустя, уже после смерти Сталина и развенчания его на ХХ съезде, советские власти неохотно признали, что Валленберг был действительно вывезен в Москву и в 1947 году умер якобы от сердечного приступа в внутренней тюрьме МГБ на Лубянке.

Несмотря на все попытки шведских властей и международной общественности добиться от советских властей ответа на вопрос: зачем, почему, все-таки, был похищен шведский дипломат, и при каких обстоятельствах он погиб, ответа не было.

Дошло даже до трагического поворота: в 1979 покончили с собой от отчаяния — или в знак протеста, вызванного нежеланием Москвы раскрыть тайну гибели Валленберга, его родители — мать и отчим.

И в перестроечное, и постсоветское время дело далеко не продвинулось, несмотря на многочисленные обещания официальных лиц СССР, а затем РФ помочь выяснить истину, несмотря на работу сначала советско-шведской, а затем наследовавшей ей российско-шведской комиссии. Представители спецслужб, от которых, в конечном счете, зависел успех этой работы, заняли лукавую позицию: мол, рады бы помочь, но в архивах практически ничего не сохранилось, не можем ничего найти.

Поверить в это было трудно — по многим причинам. Потому что в 1989 где-то в архивах КГБ вдруг нашли, например, и передали родственникам личные вещи Валленберга.

Потому что шведское правительство рассекретило служебную записку посольства Швеции в Москве от 16 сентября 1991 года, в которой приводятся слова бывшего руководителя советского «особого архива» Анатолия Прокопенко, заявившего тогда шведским дипломатам, что КГБ приказал ему прекратить поиски документов, которыми занимались исследователи из первой международной комиссии по Валленбергу. Согласно этой записке, Прокопенко также сказал, что КГБ хотел получить копии всех тех документов, которые уже просмотрели к тому времени исследователи.

Потому что Прокопенко также рассказал журналистам, что видел одно весьма объемистое архивное дело, в котором содержалось много материалов по Валленбергу.

Потому что в 2000 году Генпрокуратура России приняла решение реабилитировать Валленберга и похищенного вместе с ним его водителя Лангфельдера, и на сей счет Генпрокуратурой был опубликован совершенно саморазоблачающий документ.

В нем содержатся два, по сути, взаимоисключающих заявления.

С одной стороны, в который раз утверждается, что «в ходе проверки установить подлинные причины ареста и содержания в тюрьмах Валленберга и Лангфельдера, фактические обстоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных дел арестованных или дел военнопленных не удалось».

С другой стороны, тут же заявляется, что Валленберг и его водитель «были задержаны и арестованы под видом военнопленных и содержались длительное время вплоть до их гибели в советских тюрьмах, подозреваясь в шпионаже в пользу иностранных разведок».

Интересно, откуда все это стало известно Генпрокуратуре, если материалов уголовного дела и личных дел арестованных найти не удалось? И на основании чего она принимает решение реабилитировать обоих как жертв репрессий по политическим мотивам, если никаких дел не видела?

Дела, видимо, существуют, поскольку как родственникам, так и историкам-исследователям несколько раз предоставлялись отдельные архивные документы, касающиеся судьбы Валленберга, но в неполном и цензурированном виде.

В действительности Валленберга, судя по всему, просто казнили без суда и следствия. Тому существует множество косвенных доказательств, включая и рассказ бывшего председателя КГБ генерала Серова, который имеется в его мемуарах, через двадцать с лишним лет после его смерти случайно обнаруженных в тайнике у него на даче и изданных отдельной книгой — Серов пишет, что в середине 50-х по заданию Хрущева расследовал судьбу Валленберга и пришел к выводу, что тот был убит на Лубянке по приказу Сталина и Молотова.

Это подтверждается и упомянутой в официальном отчете о работе российско-шведской комиссии запиской Вышинского Молотову, найденной в архивах российского МИДа, в которой говорится: «Поскольку дело Валленберга до настоящего времени продолжает оставаться без движения, я прошу Вас обязать тов. Абакумова представить справку по существу дела и предложения о его ликвидации».

Вот так: предложения о ликвидации. И Молотов накладывает на этой записке адресованную тогдашнему министру госбезопасности резолюцию: «Тов.Абакумову. Прошу доложить мне».

Возможно, многие документы, которые могли бы пролить свет на обстоятельства похищения и гибели Валленберга, и вправду утеряны. Но историки, занимавшиеся поисками истины по этому делу, убеждены, что в архивах ФСБ скрывается еще великое множество информации, с помощью которой можно прояснить в судьбе Валленберга. Список очевидных вопросов по делу шведского дипломата, оставшихся без ответа, занимает десятки страниц — но спецслужбы явно не намереваются давать на них ответ. Решение Мещанского суда — лишнее тому подтверждение. И это весьма прискорбно.

Рауль Валленберг давно считается во всем мире одним из самых выдающихся героев сопротивления Холокосту. То, что российские власти, в первую очередь, спецслужбы, делают все, чтобы — несмотря на то, что уже столько лет прошло! — помешать выяснению обстоятельств его гибели, в очередной раз выставляет Россию в позорном свете. Но, как известно, рукописи не горят, а архивы рано или поздно отдают свои тайны. И эта постыдная тайна тоже будет раскрыта.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»