Минчане говорят «Баста!» 2 28.09.2017, 10:23

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О Марше рассерженных белорусов 2.0 с каждым днем узнают все больше людей.

На протяжении последней неделе в столице появились тысячи стикеров с призывом приходить на акцию, которая начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Наклейки с лозунгами «Баста!» и «Нет — декрету №3» появились на остановках общественного транспорта, у магазинов и рынков, на дверях подъездов.

Приглашения на Марш рассерженных белорусов 2.0 можно увидеть как в центре города, так и в спальных районах.

— Многие минчане высказывают слова одобрения активистам, которые расклеивают стикеры. Люди недовольны не только декретом о «тунеядцах», который вступит в силу с 1 октября, но и в целом экономической ситуацией. Большинство тех жителей города, с кем мы разговаривали, помнят весну и ожидают повторения массовых протестов. Многие готовы присоединиться к ним — для них важно то, что нам всего полгода назад удалось вынудить власти пойти на уступки. Раз получилось весной, то получится и сейчас, — считает один из активистов, который принимал участие в распространении листовок и наклеек.